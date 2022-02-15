俄羅斯恐16日入侵烏克蘭　美國警告「公民立刻離開白俄羅斯」

▲俄羅斯在白俄羅斯境內集結兵力。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國警告，俄羅斯最早可能在本週入侵烏克蘭，時間點很有可能就落在16日。美國國務院14日警告美國公民不要前往白俄羅斯，因為俄軍正在接近烏克蘭的白俄羅斯邊境地區集結中。

美國國務院指出，由於俄羅斯在烏克蘭邊境地區的軍事活動異常頻繁，居住在白俄羅斯或考慮前往當地的美國公民應該意識到，該地區緊張情勢不可預測且正在加劇中，「有鑑於高度動盪局面，強烈建議美國公民不要前往白俄羅斯。」

就在國務院發出警告的同日，美國宣布關閉在烏克蘭首都基輔的大使館，把業務轉移至西部大城利沃夫（Lviv）。國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表示，這是因為俄羅斯軍隊正在加速集結中，但這些預防措施不會削弱對烏克蘭的支持和承諾，美方對烏克蘭主權及領土完整的承諾堅定不移。

除了白俄羅斯，國務院也針對與烏克蘭西部接壤的摩爾多瓦（Moldova）發出第4級「請勿前往」（Do not travel）旅遊警示，原因包括新冠疫情、俄羅斯在烏克蘭周邊不尋常且令人擔憂的軍事活動等，「在聶斯特（Transnistria）地區的美國公民應該立即透過商業航班或私人管道離開」。

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