快訊／撞一家4口BMW男當庭下跪磕頭　交房屋權狀拚交保家屬批噁心

▲被害家屬出庭後與律師討論案情。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋上月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，高雄地檢署日前偵結，依殺人罪起訴黃男，高雄地方法院今（15）日首度開庭，黃子洋在庭上對家屬下跪磕3個響頭道歉，但家屬至今還是難以接受事實，也認為黃根本沒有誠意，痛批他噁心。

▲BMW男黃子洋（中）今天出庭時下跪道歉。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這起引發社會矚目的車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，至今仍住院治療。

▲BMW男酒駕撞一家四口。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

檢察官調查發現，車禍當天黃子洋已經喝醉，同車的趙姓友人勸阻，他還搶過鑰匙堅持上路，上路後並沿路高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，明顯有殺人故意，檢察官依殺人罪將黃男起訴。

高雄地方法院今天上午召開準備程序庭，黃子洋和被害家屬都親自出庭，黃子洋在庭上當場下跪磕3個響頭道歉，他也透過律師，表示願意將自己名下唯一一間房產的權狀交出，以利後續的賠償協調事宜

但被害家屬對黃男的道歉相當不滿意，包括受傷林男的妹妹和妹婿都痛批黃根本沒誠意，只想拼交保，而磕這個3個響頭，「死去的人就可以回來嗎？」，這樣的道歉「根本噁心」。