下載新版LINE Pay「50元怎麼領」　懶人載點曝！消費通路一次看

▲下載新版LINE Pay App，可拿50元優惠券。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE官方指出，今（15日）到3月13日（含）前，用戶下載新版LINE Pay App，完成帳號驗證與登入成功就可賺50元優惠券。消息曝光後，網友趕緊搜尋該App，卻發現無法下載，《ETtoday新聞雲》也實測一番，大家快來賺小確幸吧。

LINE官方即日推出全新獨立LINE Pay App，而舊版App將於今年4月底終止服務，由於下載新版App可獲得50元優惠券，引發大批網友來賺一波，結果有人抱怨似乎無法順利下載「沒辦法下載」、「要到哪邊下載」、「下載了，找不到地方領取啊」。

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《ETtoday新聞雲》實際操作一番，首先來到錢包→打開LINE Pay，最上方出現「快來下載全新LINE Pay App」，但下一秒卻顯示Error的錯誤頁面，更新了好幾次，無奈都只有跳出熊大說Sorry。

另再打開蘋果App Store，搜尋LINE Pay App也沒跳出軟體可下載，讓人非常匪夷所思。

針對上述兩個問題，LINE回應，目前錢包LINE Pay App專區都已可以正常下載，至於搜不到App部分，官方回應該App因為比較新，出現在比較下面，並沒有找不到的狀況。

▲錢包區的LINE Pay App無法下載 。（圖／記者劉維榛攝）



▲錢包專區的新版LINE Pay，有跳出下載說明了。（圖／記者劉維榛攝）

原來LINE服務公告區有安卓Android、蘋果iPhone載點，點選網址後，就會跳出「LINE Pay-支付體驗煥然一新」的下載頁面，載完後→再設定密碼→登入成功完成。

值得注意的是，活動需完成三個指定條件：

►已註冊LINE Pay用戶



►更新LINE應用程式至11.19版本



►下載新版LINE Pay App並成功登入

至於50元優惠券分為兩張，包括25元提神咖啡券與25元生活樂購券，前者使用通路為星巴克（限實體獨立門市）；後者通路為屈臣氏／康是美（限實體獨立門市）。

另外，領取優惠券指定期間如下，請自行依照「下載新版LINE Pay App且登入成功」的日期領取優惠券：

2022/2/15至2022/2/20：於2022/2/23 10:30起開放領取



2022/2/21至2022/2/27：於2022/3/2 10:30起開放領取



2022/2/28至2022/3/6：於2022/3/9 10:30起開放領取



2022/3/7至2022/3/13：於2022/3/16 10:30起開放領取



所有梯次最後領取期限皆至2022/3/25 22:59止，若未能於期限內領取，視同放棄資格

由於50元優惠券有限定使用通路，有網友傻眼直呼，「50元是可以用在哪些店？無低消？」「各是25元星巴克跟屈臣氏／康市美的優惠券」、「感覺不實用」。

▼安卓與蘋果載點曝光。（圖／記者劉維榛攝）