平價版MacBook Pro現蹤！蘋果註冊三款Mac新型號

▲蘋果春季發表會預計將出現平價版MacBook Pro。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果春季發表會大多都在3、4月舉辦，而預計今年也將採用線上模式，目前對於春季發表會的新品也出現許多推測，就有外媒發現，蘋果已在歐亞經濟數據庫中提交了三台未發布的新Mac電腦，預計將是春季發表會的新品之一。

此次春季發表會預計將發布的亮點新品包含支援5G iPhone SE、5G版iPad Air平板，現在預計也能看到三款新 Mac電腦。蘋果在歐亞經濟數據庫中提交了三台未發布的新Mac電腦，型號為 A2615、A2686 和 A2681 ，都被列為運行macOS Monterey，目前並沒有提供其他詳細資訊，傳聞指出，有機會是平價版的MacBook Pro，有望搭載蘋果自家M2晶片。

外媒MacRumors表示，根據法律要求，蘋果通常會在產品發布前夕將新產品歸檔到數據庫中。上個月，蘋果就提交即將推出的 iPhone SE 和下一代 iPad Air 的相關文件，也推測蘋果發表會將於3月8日舉辦。

彭博社記者 Mark Gurman表示，傳聞中的春季活動將包括推出至少一款新 Mac。目前蘋果正在開發採用自研晶片的大尺寸iMac，用來取代目前陣容中搭載intel的 27 吋iMac。此外，重新設計的MacBook Air和新的Mac mini也在開發中。