　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

平價版MacBook Pro現蹤！蘋果註冊三款Mac新型號

▲蘋果春季發表會預計將出現平價版MacBook Pro。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果春季發表會預計將出現平價版MacBook Pro。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果春季發表會大多都在3、4月舉辦，而預計今年也將採用線上模式，目前對於春季發表會的新品也出現許多推測，就有外媒發現，蘋果已在歐亞經濟數據庫中提交了三台未發布的新Mac電腦，預計將是春季發表會的新品之一。

此次春季發表會預計將發布的亮點新品包含支援5G iPhone SE、5G版iPad Air平板，現在預計也能看到三款新 Mac電腦。蘋果在歐亞經濟數據庫中提交了三台未發布的新Mac電腦，型號為 A2615、A2686 和 A2681 ，都被列為運行macOS Monterey，目前並沒有提供其他詳細資訊，傳聞指出，有機會是平價版的MacBook Pro，有望搭載蘋果自家M2晶片。

外媒MacRumors表示，根據法律要求，蘋果通常會在產品發布前夕將新產品歸檔到數據庫中。上個月，蘋果就提交即將推出的 iPhone SE 和下一代 iPad Air 的相關文件，也推測蘋果發表會將於3月8日舉辦。

彭博社記者 Mark Gurman表示，傳聞中的春季活動將包括推出至少一款新 Mac。目前蘋果正在開發採用自研晶片的大尺寸iMac，用來取代目前陣容中搭載intel的 27 吋iMac。此外，重新設計的MacBook Air和新的Mac mini也在開發中。

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
謝和弦驚傳婚變！　莉婭突點名「她」：祝你們幸福
淫色教主擁1000名女友「爆乳吸信徒」　做愛搶業績…變態教條
女騎士紅燈迴轉遭攔查　問警一句話保住12萬血汗錢
小S隔7年重返台電視圈...收視率出爐！　首集邀陳漢典吸粉
486先生首曬「老婆正臉無碼照」！　激甜婚紗照曝光
柯文哲兒網購被詐騙15萬！警抓7人「最小12歲」　1人輕生亡
被雷擊中大難不死！　她甦醒身上多了「來自上天的圖騰」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

強制自動更新好煩人　Windows四步驟暫停系統更新

平價版MacBook Pro現蹤！蘋果註冊三款Mac新型號

平價MacBook Pro將亮相？　蘋果3款Mac新型號曝「1款為筆電」

搭載mini-LED顯示螢幕　分析師：蘋果iMac Pro預計6月亮相

三星新旗艦S22系列售價公布　頂規Ultra售價41900元

快更新！Mac版Zoom爆漏洞　「離開會議麥克風仍持續亮燈」

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

避開2情況！iPhone電池延長壽命　Apple官方建議出爐

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

強制自動更新好煩人　Windows四步驟暫停系統更新

平價版MacBook Pro現蹤！蘋果註冊三款Mac新型號

平價MacBook Pro將亮相？　蘋果3款Mac新型號曝「1款為筆電」

搭載mini-LED顯示螢幕　分析師：蘋果iMac Pro預計6月亮相

三星新旗艦S22系列售價公布　頂規Ultra售價41900元

快更新！Mac版Zoom爆漏洞　「離開會議麥克風仍持續亮燈」

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

避開2情況！iPhone電池延長壽命　Apple官方建議出爐

路透獨家：與俄情報機構有關「僱傭軍」　在烏克蘭擴大部署

LIVE／南北不明感染源疫調　陳時中最新說明

拆家貓長期半放養　他一句「砸壞什麼我就買」接手寵愛

7位試鏡失敗卻爆紅的男神演員！亨利卡維爾太壯錯過007、希斯萊傑神選角

台東「寒單爺福虎」超可愛　保平安兼防疫

突點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」！莉婭FB疑暗示：有些關係會結束

「看別人抱小孩」淚崩　主播李美萱曝備孕辛酸

送養米克斯反悔！女尾隨認養人拉扯...當警面解開項圈讓狗狗跑了

「三立海董」林崑海罹癌病逝　林楚茵：延續台灣本土精神價值

強制自動更新好煩人　Windows四步驟暫停系統更新

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

3C家電熱門新聞

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

iPhone電池怎延長壽命？　Apple官方建議出爐

平價MacBook Pro將亮相？　蘋果3款Mac新型號曝「1款為筆電」

三星新旗艦S22系列售價公布　頂規Ultra售價41990元

搭載mini-LED顯示螢幕　分析師：蘋果iMac Pro預計6月亮相

平價版MacBook Pro現蹤！蘋果註冊三款Mac新型號

iPhone 14全系列售價曝光！　最小機型6.1吋「2.3萬元有找」

蘋果釋出iOS 15.3.1更新！修補安全漏洞　修正「點字顯示器錯誤」Bug

蘋果iPhone SE 3傳三月底將上市　目前已進入規模生產

三星S22開箱！超強人像「髮絲一清二楚」　S22 Ultra配備S Pen電量不減

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

果粉紅包錢存起來！　蘋果2022年10大新品總整理一次看

進口文件洩iPhone SE3超甜價！網敲碗「萬元有找」

LINE元宵節特效來了！　「3組關鍵字」看熊大兔兔放天燈

更多熱門

相關新聞

專家：吃草莓不容易蛀牙是真的

專家：吃草莓不容易蛀牙是真的

又到草莓季，農委會指出，每年12月至隔年3月是盛產期，農委會表示，草莓有豐富維生素C，每100公克有60毫克，是蘋果的7-10倍外，很多人不知道的是，吃草莓還不容易蛀牙，挑選只要看「草莓上的絨毛」，愈長代表越少人碰過，相對愈新鮮。

平價MacBook Pro將亮相？　蘋果3款Mac新型號曝「1款為筆電」

平價MacBook Pro將亮相？　蘋果3款Mac新型號曝「1款為筆電」

新版LINE Pay「50元怎麼領」　懶人載點曝！

新版LINE Pay「50元怎麼領」　懶人載點曝！

蘋果iPhone SE 3傳三月底將上市　目前已進入規模生產

蘋果iPhone SE 3傳三月底將上市　目前已進入規模生產

蘋果幫零售通路員工加薪！調幅最高10%　有薪病假增加1倍

蘋果幫零售通路員工加薪！調幅最高10%　有薪病假增加1倍

關鍵字：

蘋果MacBook

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

福原愛男友現況起底！

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

依依潰堤痛哭：不曾和納豆分開這麼久

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

鳳梨被女友拖出門吃大餐！　臭臉合照「胸口成亮點」

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面