蘋果iPhone SE 3傳三月底將上市　目前已進入規模生產

▲iPhone SE 3將支援5G及配備A15晶片。（圖／取自9to5Mac）

記者高兆麟／綜合報導

據外媒透露，蘋果已經啟動iPhone SE3的規模生產，先前曾透露蘋果3月8日將舉行發表會，而現在最新消息指出，三月底這支新手機將上市，且為了爭取消費者買單，價格和上一代並不會有太大區別，然而內在規格卻有大幅提升，將搭載A15處理器。

據了解，2022年的iPhone SE將會是一個幅度比較小的更新，目前這款手機正進入生產流程，之所以這樣做主要還是為了保持性價比，蘋果希望靠它搶占更多Android的市場。

之前，歐亞經濟委員會的數據庫中已出現相關監管型號，其中iPhone SE對應有三款，分別是A2595、A2783和A2784。

即將推出的iPhone SE將是SE系列第三代機型，外傳它將增加5G。先前曾有分析師指出，新 iPhone SE將提供5G網路，這也讓新iPhone SE成為最平價的5G iPhone，且新的iPhone SE還將搭載A15處理器及4GB RAM，大大增加競爭力。

而iPhone SE傳出進入大量生產，也為蘋果供應鏈提供成長力道，包括台積電、鴻海、和碩以及做鏡頭的大立光及玉晶光等。

另外，為了配合iPhone SE生產，儘管現在是傳統淡季，但鴻海旗下的富士康iDPBG事業群在新春開工之際，就立即招工，推薦獎金最高還可達人民幣8000元，也由此可見鴻海Q1需求暢旺，新春立即招工，也是為了彌補過年期間返鄉流失的人力。