控找嫩妹誘彩虹爺爺離婚　經紀人一句話讓妻氣到拿磚頭拼命

▲彩虹眷村販賣部過去生意很好，最高紀錄一天有30萬元營業額。

圖文／鏡週刊

猶如鬧劇的救援行動之後，黃妻廖漢秀向本刊投訴，控訴魏丕仁承諾的利潤都沒給，說好的15％利潤一毛沒拿到，按月支領的三萬元生活費，藉口扣房租只給兩萬，問題是，他們的棲身處是市府免費提供。爺爺還痛批魏家父子不斷威逼、騷擾他，曾趁黃妻不在時，慫恿他離婚，說要介紹更年輕的中國籍女子給他，甚至叫黃弟強逼他在離婚協議書上簽名，他不堪其擾才逃離彩虹村。

黃妻透露，黃永阜原本是與一名林姓經紀人簽約，合作開發文創商品，但10年前，魏丕仁透過黃弟遊說，讓黃與他簽約，當時魏允諾，文創商品獲利15％歸黃，每月還會支付3萬元保障其生活，但彩虹眷村年營收最高3000萬元，魏卻騙他們沒賺錢，分紅至今一毛錢也沒拿到；此外，當初說好的每月3萬元生活費，魏也只支付2萬元，扣掉的1萬元，說是房租。

▼彩虹爺爺黃永阜說自己身體硬朗、頭腦清楚，還對著鏡頭打起拳來。



黃妻不滿地說：「彩虹眷村是丈夫與台中市政府簽約認養的，他是眷村的代表性人物，市府同意讓他免費居住，為何與魏丕仁簽了約就得付房租？」

黃妻告訴本刊：「我們的收入只有魏丕仁給的2萬元，還有我賣彈珠汽水、彩虹冰棒賺的錢，後來我生意越來越好，魏竟眼紅，逼我轉讓權利。」為讓黃妻放棄權利，魏將原本答應的3萬元生活費提高為7萬元，但僅支付六萬元，另外一萬元則是付給黃弟，因為當年就是黃弟說服大哥改與魏合作。

▼彩虹爺爺黃永阜不甘被魏丕仁控制，氣憤地在日曆紙寫下畜生不得好死等洩憤字句。



魏丕仁從2018年開始，每個月支付黃永阜夫妻6萬元，直到去年10月，雙方大吵一架後終止。黃妻說，當時丈夫的身體好了些，魏又要逼他在別人的畫作上落款，黃也在一份控訴魏的書面資料上寫著：「彩虹眷村新增畫作，絕大部分非本人親畫…對外號稱有得到本人之帶領與傳承，要本人做出帶領團隊人員畫畫的樣子，拍照PO在FB裡，誤導大眾為本人親筆。」

▼為了賺錢，魏丕仁與黃家簽約，不准黃妻賣冰與汽水，但提高生活費額度。



黃永阜還寫道，魏丕仁父子不斷威逼、騷擾他，曾趁黃妻不在時，慫恿他離婚，說要介紹更年輕的中國籍女子給他，甚至叫黃弟強逼他在離婚協議書上簽名。黃不堪其擾，去年11月8日深夜，像逃難一樣，讓妻子推著輪椅，二個人偷偷離開彩虹眷村，搬進附近一處民宅。

黃妻表示，丈夫對魏丕仁又恨又怕，夜深人靜時，想起遭魏欺騙、壓迫，還會流淚，甚至在日曆紙寫下「魏是畜生」等洩憤字眼。黃妻透露，有一回她坐在床沿，魏靠她很近，並低聲威脅說：「我是黑道老大！」黃妻火了，當下衝出門外，掄起磚塊要跟魏拼命。她說：「魏想弄走我，為的就是控制我丈夫！」



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