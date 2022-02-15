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控彩虹爺爺妻是「粉紅收屍隊」　經紀人：來救你了！慘遭打臉

台中彩虹眷村因為有大量彩繪作品，吸引來自全球的遊客。

▲台中彩虹眷村因為有大量彩繪作品，吸引來自全球的遊客。

圖文／鏡週刊

爆紅到國外的台中市彩虹眷村，其代表人物彩虹爺爺黃永阜，一度被聘為「花博大使」，但去年11月，他與妻子廖漢秀倉皇逃離彩虹村；此事發生後，他的經紀人魏丕仁在農曆過年前，帶著議員、警察要救援爺爺，魏宣稱黃永阜遭「粉紅收屍隊」、梅開三度的廖女挾持、控制，哪知爺爺不領情，非但拒絕回去，還痛斥魏「連十元都沒給他」，救援行動遂成一場鬧劇。

位於台中的彩虹眷村，因為有大量彩繪作品，曾被日本網友票選為最想去的拍照景點，2018年甚至超越101大樓，獲英國旅遊網站選為全台十大IG打卡地點，一手打造彩虹眷村的「彩虹爺爺」黃永阜，更紅到被前市長林佳龍聘為台中「花博大使」，但萬萬沒想到，高齡99歲的他最近卻倉皇「逃離」彩虹眷村。

▼高齡99歲的彩虹爺爺黃永阜（右）最近跟妻子（左）一同搬離彩虹眷村。

高齡99歲的彩虹爺爺黃永阜（右）最近跟妻子（左）一同搬離彩虹眷村。

今年農曆春節前、1月21日，台中市議員張耀中與黃永阜的合作夥伴「彩虹文創」執行長魏丕仁召開記者會，指控黃梅開三度的中國籍妻子廖漢秀是「粉紅收屍隊」，嫁給大自己快40歲的老榮民，是想等著繼承遺產，還說黃罹患老年癡呆症，遭悍妻控制、帶離彩虹眷村拘禁，甚至批黃妻有暴力傾向，曾拿磚塊攻擊人，還整天穿得花枝招展「討客兄」，並將黃的五百多萬元存款匯給她在中國的弟弟。

▼台中市議員張耀中（右）說要救援彩虹爺爺黃永阜（左），但遭黃拒絕、打臉。

台中市議員張耀中（右）說要救援彩虹爺爺黃永阜（左），但遭黃拒絕、打臉。（張耀中服務處提供）

接著張耀中、魏丕仁帶著警方與媒體，到彩虹眷村附近一處民宅，揚言救援黃永阜，但轄區警方拒絕介入，春社派出所所長邱柏昌強調，黃的意識清楚，也能自由表達意見，並願與妻子同住，雙方無暴力、非法控制等情形。

▼彩虹文創執行長魏丕仁（圖）與彩虹爺爺黃永阜夫妻鬧翻，上月底開記者會砲轟黃妻。

彩虹文創執行長魏丕仁（圖）與彩虹爺爺黃永阜夫妻鬧翻，上月底開記者會砲轟黃妻。（鏡電視提供）

更尷尬的是，當張耀中靠近黃永阜床邊說：「爺爺、我們來救你了！」黃卻用力撥開他的手，嫌惡地說：「我不要回去（彩虹眷村）！」還痛罵魏丕仁：「4個月來連10塊錢都沒給！」讓救援行動變成一場鬧劇。

最近，黃妻向本刊投訴，指控魏丕仁欺騙、壓迫她與丈夫，甚至教唆丈夫偽造文書，用假合約踢走第一個經紀人，沒想到引狼入室，後悔莫及！


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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