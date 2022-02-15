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彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村原因曝　氣哭「畜生不得好死」

高齡99歲的彩虹爺爺黃永阜（右）最近跟妻子（左）一同搬離彩虹眷村。

▲高齡99歲的彩虹爺爺黃永阜（右）最近跟妻子（左）一同搬離彩虹眷村。

圖文／鏡週刊

紅到海外的台中彩虹眷村爆發爭端，高齡99歲的「彩虹爺爺」黃永阜，最近跟妻子倉皇逃離一手打造的彩虹眷村，並與經紀人魏丕仁撕破臉，過年前，魏找上議員揚言要從黃妻手中救出爺爺，反遭夫妻倆打臉，成一場鬧劇。最近黃妻向本刊投訴，指控魏欺壓、恐嚇他們夫妻，還自爆十年前與魏合謀偽造文書，簽署假合約踢走第一個經紀人，沒想到最後引狼入室，後悔莫及！

去年11月，彩虹爺爺黃永阜被妻子廖漢秀推著輪椅，半夜倉皇逃離讓他爆紅的彩虹眷村；而他的經紀人魏丕仁，堅稱爺爺遭悍妻綁架、控制，並指控廖女是「粉紅收屍隊」。今年1月21日、農曆過年前，他在議員、警察陪同下，帶著記者要來「救援」彩虹爺爺；不過，彩虹爺爺壓根不領情，他嫌惡的說，不願回彩虹眷村，還痛斥魏丕仁這4個月來，連10元都沒給他，救援行動變成鬧劇一場。

▼台中彩虹眷村因為有大量彩繪作品，吸引來自全球的遊客。

台中彩虹眷村因為有大量彩繪作品，吸引來自全球的遊客。

廖女痛斥魏丕仁承諾給利潤15％，每月還給3萬元生活費，卻一直藉口沒賺錢而從未分紅，說好的3萬元也只給2萬，還得靠廖女賣冰棒、汽水補貼；後來彩虹眷村爆紅，販賣部一日營業額曾破30萬，魏又要收走廖女販賣的權利，但將生活費提高到7萬，可是實際也只給6萬；另外一萬元則是付給黃弟，因為當年就是黃弟說服大哥改與魏合作。

廖女痛斥魏丕仁父子不斷威逼、騷擾爺爺，甚至趁她不在時，慫恿爺爺離婚，說要介紹更年輕的中國籍女子給他，有一回還叫黃弟強逼他在離婚協議書上簽名。黃妻表示，丈夫對魏丕仁又恨又怕，夜深人靜時，想起遭魏欺騙、壓迫，還會流淚，傷心在日曆紙寫下魏是「畜生」等洩憤字眼。

▼去年底，彩虹爺爺黃永阜倉皇逃離彩虹眷村，他平日與遊客合影的房間如今空蕩蕩。

去年底，彩虹爺爺黃永阜倉皇逃離彩虹眷村，他平日與遊客合影的房間如今空蕩蕩。

如今，黃妻後悔出賣第一個林姓經紀人，她自爆當初魏丕仁吹牛說他關係很夠力，可以將爺爺的畫作推廣到大陸，在各省興建彩虹展覽館，賺取鉅額利益，於是她鬼摸頭，偷偷將黃弟的電話給了魏，魏不曉得答應給黃弟什麼好處，黃弟特別從香港跑回台灣，最後說服哥哥改與魏合作，雙方正式簽約。

▼彩虹爺爺黃永阜不甘被魏丕仁控制，氣憤地在日曆紙寫下畜生不得好死等洩憤字句。

彩虹爺爺黃永阜不甘被魏丕仁控制，氣憤地在日曆紙寫下畜生不得好死等洩憤字句。

但彩虹爺爺已經與林簽約了，在控告林男偽造文書敗訴之後，魏唆使爺爺，重簽一張合約，內容是他早已將「著作人格權授權契約」簽給弟弟，日期押在他與林簽約的2010年5月之前，也就是說，黃雖與林簽約，但更早簽給弟弟，魏靠這招，最後終於如願拿下黃的授權。黃妻坦承，林才是第一個與丈夫簽約的人，黃弟的合約是後來偽造的。

▼彩虹文創執行長魏丕仁（圖）與彩虹爺爺黃永阜夫妻鬧翻，上月底開記者會砲轟黃妻。

彩虹文創執行長魏丕仁（圖）與彩虹爺爺黃永阜夫妻鬧翻，上月底開記者會砲轟黃妻。（鏡電視提供）

針對黃永阜夫妻的指控，魏丕仁反駁強調，台中榮民總醫院早就診斷黃有輕度失智症，講的話不可信，此外，黃弟也已說服哥哥離婚，是黃妻威脅要血染彩虹眷村，黃才嚇到不敢離，黃遭妻子挾持，很多人都知道。至於偽造文書部分，魏表示，法院都有調查，是林姓經紀人偽造文書，不是他，若有不法，歡迎提告。


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