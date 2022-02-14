「紅盤價」每台斤削4元　蛋農心淌血喊廢除...蛋商反譏認命吧

▲農委會主委陳吉仲聽取蛋農意見。（圖／翻攝自立委陳素月臉書粉專，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國內鬧蛋荒，為不讓蛋農因凍漲政策影響收益，農委會將雞蛋產地價格從原先凍漲每台斤34.5元，提高2元至36.5元，蛋農大感「不無小補」，但也對蛋商在春節向蛋農要求低於市場產地價的紅盤價，「心有不甘」大吐苦水。

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▲農委會主委陳吉仲與蛋農座談。

彰化蛋農指出，彰化縣生產的雞蛋供銷全國，每2顆蛋其中有1顆來自彰化，佔市場的47%，雞蛋更是彰化縣養禽業很重要的一環，會造成缺蛋的主因除了冬天雞蛋產量本來就少、更嚴重的是飼料因疫情飆漲1/3，養雞成本大增，再加上禽流感及產銷種種影響下，造成不少蛋農因此出走。

張姓蛋農也說，並非農委會的補助不好，只是目前雞蛋農飼養時間關係，根本補助不到雞蛋農，何況現在許多雞都生不出雞蛋來，認為要依雞蛋農生產所需的飼料數量、畜牧場養雞數量進行補助。

蛋農說，雞蛋仍必須由蛋商供銷，蛋商在休市前會降低市場行情價，又名「紅盤價」，比起往年，今年農曆年有4個交易日，開出低於市場價格4元，這個不平等條約實施有40年了，因為供銷取決在他們手上，飼料漲價、蛋商也要賺，「一隻牛被剝2層皮」，希望能廢除，卻被對方反譏「無法自己賣就認命吧」，難道蛋農就這麼不值錢，真的很不甘願，也不甘心，無法找到供銷管道也只能任其剝削宰割。

▲雞蛋。（圖／ETtoday資料照）

對此養雞協會理事長陳國村指出，有關蛋農對蛋商的反映，他也已經呈報給主委陳吉仲，未來將會進一步與蛋商協商，但目前農委會的政策，市場價格調整2元、雞蛋銷售補助每台斤3元先實施至2月底，其次3月起將以「蛋農生產所需飼料數」、「畜牧場養雞數」、「現行方式」、「飼料價格」等方向重新調整補助方式，希望對蛋農能有幫助。

日前立委陳素月也邀請農委會主委到彰化縣芳苑鄉，聽取蛋農心聲，座談會中蛋農發言十分踴躍，提出的建言也十分具體，其中包含希望行政院減免的飼料進口原料貨物稅，能夠讓蛋農真正受益；提升國內玉米黃豆與大豆等的自給率，以降低生產成本；雞糞去化處理以及雞蛋洗選與冷鍊配送⋯等等問題。