桃園幼兒園開學日　宏碁基金會與金像電子捐贈防疫物資

▲鄭文燦於八德區瑞恩帝兒桃德幼兒園，出席捐贈儀式。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

宏碁基金會與金像電子公司攜手發揮愛心，捐贈276台超氧抑菌機供桃園市公私立幼兒園使用。市長鄭文燦14日於八德區瑞恩帝兒桃德幼兒園，出席捐贈儀式，感謝捐贈兩大企業，共同照顧幼兒園的健康，市府將妥善分配至各公私立幼兒園，不僅兼顧幼兒園防疫安全，讓師生、家長放心迎接開學。

鄭文燦也與幼兒園的小朋友們一同洗手防疫，宣導透過正確的洗手步驟，保護自己也達成幼兒園防疫安全。鄭市長表示，宏碁基金會與桃園關係相當密切，旗下的電子公司集團也多於桃園設廠；金像電子也是印刷電路板產業的重要龍頭，市府與宏碁基金會、金像電子均相當重視幼兒的健康照顧，超氧抑菌機透過超氧離子抑菌的原理，且不須額外增加耗材即可使用，運用在孩子洗手或廚房洗滌，可達到去除及抑制細菌的效果。

教育局長林明裕表示，考量疫情發展，為提高各公私立幼兒園防疫能量，教育局除已要求學校落實校園防疫措施，今（2022）年再率全國之先，補助桃園各公私立幼兒園採購隔板、快篩試劑、酒精、口罩等防疫用品，依園所實際招生人數分別補助1萬元、1萬5,000元及2萬元，總計補助599園約762萬元，協助各園加強落實防疫工作。包括市議員蔡永芳、市府教育局長林明裕、八德區長邱瑞朝、宏碁基金會總經理薄占平、金像電子副總經理林勝賢、瑞恩帝兒桃德幼兒園負責人呂文彬等均一同出席。