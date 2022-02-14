快訊／郝龍斌拋藍白合惹議　柯文哲笑：國民黨內部搞定再來

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌拋台北市長選舉「藍白合」引發熱議。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲14日被問及此事時明確表示，國民黨內部先搞定再來。

郝龍斌日前對於台北市長選舉表示，不希望台北市副市長黃珊珊參選，國民黨和民眾黨選民結構類似，應共推國民黨立委蔣萬安參選，兩黨都選會兩敗俱傷。對此，柯文哲當時諷刺地說，誠懇建議「藍綠合」，有實際的合作經驗，應該會合作得很好。至於會否擔心被夾殺？他說，民眾黨會單獨打敗藍綠合。

面對柯文哲對於藍白合議題做出冷回應，甚至還說「藍綠合」，郝龍斌日前反嗆，民眾黨絕對比國民黨弱很多，以民眾黨目前的實力而言，成事應該不足，但敗事有餘，有可能會把國民黨拖下來，目前也看不出在那些地區，民眾黨有絕對勝選的把握。

郝龍斌「藍白合」一說，黨內有不同看法。國民黨台北市議員徐巧芯認為，不用再講藍白合這個議題，這次黃珊珊打郝龍斌、馬英九，就是讓藍軍看到藍白合不可能，黃珊珊若沒有攻擊國民黨籍前市長，要如何拿到偏綠選票？

柯文哲14日針對「藍白合」議題受訪時表示，「藍白合這個問題，我是覺得奇怪，他們國民黨內部先搞定再來，你們自己都講不好，還講到外面來，這個就不便多批評」。



▼台北市長柯文哲出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

