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扯爆！腥夫要正宮小三同慶情人節　狂送新歡萬元大禮卻對妻子超摳

▲▼情人節。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人夫承認，他們買給小三的情人節禮物價格比妻子的高出2倍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

法國近來流行起了一個風潮，不少男人會在2月14日情人節前一天，和小三一起光明正大地慶祝「情婦節」（Mistress Day）。不過，由於今年的2月13日剛好和法國人極為注重的家庭日撞期，因此這些出軌人夫居然想出了「不知廉恥的方法」，讓正宮和小三同時過節，而調查更顯示，人夫們買給小三的情人節禮物，價格居然比妻子的高出2倍。

據法媒報導，婚外情約會網站Gleeden調查發現，在1萬2000名法國男子中，有78%人承認，他們會在2月13日和小三共度「情婦節」，顯示這個從美國傳入的秘密節日已越來越受法國社會的歡迎。Gleeden的總監帕也特（Solene Paillet）指出，出軌的人在激情與慾望的推動下，寧可選擇和小三一起過節的心理不難理解，「他們還處於蜜月期的階段」。

▲▼情人節。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有人夫計劃讓正宮與小三在情人節同時慶祝節日。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

然而，「情婦節」今年不巧地落在了週日，讓出軌人夫們傷腦筋不已。原來在法國，人們都十分重視家庭日，而週日一家一起度過週末時光更是必不可少的事，因此男人們不得不改變計劃，取消「情婦節」的慶祝活動。不過為了安撫小三，49%男子決定將「情婦節」推遲到2月15日慶祝，不過還是有人十分大膽，計劃讓妻子和小三在同一天一起過節。

大部分丈夫與妻子共度情人節的方式，不外乎是一起到餐廳用餐、送花和珠寶，但有24%男子承認，他們送給妻子的情人節禮物會比較廉價，這樣他們就有更高的預算給小三買大禮。平均而言，出軌人夫送給妻子的禮物價格為190歐元左右（約新台幣6000元），但小三的禮物卻不會少於400歐元（約新台幣1.3萬元），足足比妻子的高出了2倍之多。

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