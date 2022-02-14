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快訊／柯文哲觀察8天後拍板台北微解封　「我們的社區是乾淨的」

記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，本土新增4例確診，其中1例在苗栗，3例在高雄。對於北市疫情狀況，台北市長柯文哲表示，他觀察過去8天北市無不明感染源案例，所以用此標準的話，北市社區是乾淨的，「如同我上週講的，觀察到今天，都ok的話社區逐步解封。」

柯文哲表示，境外移入每天都40例上下，昨天全世界200多萬個案例，國際疫情依舊嚴峻，但大家都打疫苗的狀態下，應該會朝流感化方向走，除非鎖國，不然境外移入每天大概都40例上下。

柯文哲指出，2月7日開始，Omicron潛伏期2-4天，觀察8天了，北市確診7個，但這7個都是被隔離的狀態下抓到的，因此過去8天北市沒有出現不明感染源案例，「所以用此標準的話，北市社區是乾淨的，如同我上週講的，如果都ok的話，社區逐步解封。」

對於如何解封，柯文哲表示，但解封過程要慢慢來，第一步，學校用此方法，一個確診全班停課14天、2班以上才全校停課14天，有緊急狀況預防性停課1至5天，情況搞清楚才處理，再來今天公布的是明天起適用。

面對新冠肺炎疫情，台北市長柯文哲日前宣布，自2月1日（大年初一）起，北市電影院影廳內禁飲食，必須全程佩戴口罩，但外面餐飲部仍可販售食物；不過柯文哲也認為，打滿3劑疫苗可以「微解封」，因此9日正式宣佈，將於2月15日（元宵節）起微解封，並開放電影院影廳內飲食。

柯文哲9日於防疫記者會中表示，如果北市未來這幾天沒有明顯不明社區感染，那從2月15日開始，包括社會局社區照顧關懷據點、老人服務中心、長青學苑、社區整合照顧服務、銀髮貴人方案，衛生局的失智社區服務據點等都將開放課程。

此外，北市也公布，民政局區民活動中心和行政中心禮堂、教育局社教機構、觀傳局電影院內用解禁。柯文哲表示，原則上台北市於2月15日要一步步解封，但提供服務者必須符合打疫苗標準，被服務者則盡量配合，「你都不標準（未打疫苗），我沒阻擋你，但你就外帶就好，何必惹人家麻煩？」

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤出席2月9日防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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