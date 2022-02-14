男友想進一步！她嚴肅拒絕「我家有地基主」：被看到很怪　友聽完傻眼

▲許多人深信每個住家都有一個地基主。（示意圖／CTWANT提供）

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許多人深信每個住家都有一個地基主，保佑一家老小平安，不過這居然成為拒絕親熱的理由。一名女網友表示，身邊一名女生朋友以「地基主會看很奇怪」為由，拒絕和男友進一步親熱，讓她聽完後哭笑不得。

原PO在《Dcard》發文表示，一名女生朋友最近休假，趁平日家人不在，邀請男朋友來家裡並親自下廚給他吃，吃飽後男友詢問「那我們可以親親或更親熱一點了嗎」，沒想到女生朋友竟回「可是我家有地基主耶」，場面瞬間冷掉。

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女生朋友很嚴肅地對著男友說，「家裡有無形的神明看著我們親熱樣子，這樣感覺很奇怪耶。」原PO表示，聽到女生朋友提這件事的時候，當下也覺得這是什麼奇怪的理由，「雖然她很認真，（也很）相信這件事，但還是忍不住想吐槽她。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「我也曾這樣想過欸，親熱的時候被祖先神明看到不會很尷尬嗎」、「人在做天在看」、「曾經問過有在做事的朋友，他說神明知道你要做，但不會看，會很識相的去旁邊」、「這樣也不能在家洗澡，不然也會給地基主看到」。

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