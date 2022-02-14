插旗大亂鬥！綠雙北議員參選爆炸　「焦糖哥哥」民調曝

▲身兼黨主席的總統蔡英文於上週中常會宣示部署年底選舉，推出多名生力軍搶占議員席次，要一掃2018年九合一大選的慘敗陰霾。（圖／CTWANT提供）

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身兼民進黨主席的總統蔡英文9日於中常會宣誓部署優質人選，投入九合一大選，更說要擦亮「綠色執政、品質保證」的招牌，爭取更多民眾的認同和支持。黨內人士樂觀地指出，此次參選氛圍有別於2020年低迷的執政氣勢，各派系搶搭四大公投勝順風車，投身為後小英時代接班部署。

民進黨一掃2018年大環境不利因素，各派系新人爭搶年底九合一選舉出頭，特別是英系、湧言會及正國會等等新人倍出，以雙北來說，士林北投、南港內湖、中正萬華及大文山區都面臨參選爆炸的情況。一名黨務人士分析，這次選舉爆炸的情況遠超過2018年，當年民進黨甫執政二年，施政成績都還未有結果，加上年金改革和同婚等政策爭議，「討厭民進黨」成為當時顯學，大環境氛圍對綠營十分不利。

2020年蔡英文政府以歷史最高票連任，接著又挺過去年四大公投，顯示討厭民進黨的氛圍正在消散中；加上小英任期即將結束，新人無法確定2024之後是否還有機會，「後小英時期大家都在搶出頭，不只英系、湧言會這些新的派系在搶擴張，正國會等派系也在尋求延續命脈。」

▲下屆議員擬參選人新秀大爆發，以士林北投為例，網路人氣超旺的「焦糖哥哥」陳嘉行投入八搶五席次，不過聲量能否轉移至選票，綠營人士不敢樂觀。（圖／CTWANT提供）

以士林北投區（士北）為例，民進黨提名員額陷入「八搶五」局面，儼然成為一級戰區，包括現任議員鍾佩玲、陳慈慧及林世宗都要爭取連任，還有新人陳賢蔚、紀建漢、許智全、湧言會林延鳳和英系陳嘉行（焦糖哥哥）加入混戰。

地方政壇人士指出，士北以往應選員額都是12個席次，2018年增加為13席，這次又改回12席後，民進黨也因應提名數從六減為五席。他認為，地方政治藍綠板塊分明，新人要挑戰老牌議員很難，尤其「焦糖哥哥」在該區的議員參選人中，即使網路聲量極高，但民調一直沒有起色，「空有知名度，卻沒有支持度」，地方選舉不吃空戰這一套。

另外，港湖區與中正萬華上一屆則出現立委高嘉瑜及小英女孩吳沛憶二位超級吸票機，導致前議員王孝維和顏聖冠意外成落選頭，因此這二區也成為這次綠營的熱門戰區。

港湖區目前呈現「六搶四」大戰，現任包括市議員江志銘、李建昌都爭取連任，新人則有頂著呱吉助理經歷的許菡芸積極拚選戰，還有英系子弟兵何孟樺以及律師陳又新，正國會老將王孝維也會回鍋；中正萬華區同樣「六搶四」，現任議員劉耀仁和吳沛憶拚連任，新人則有現任議員周威佑主任邵維倫、律師謝孟羽、湧言會康家瑋及正國會美女主播洪婉臻。

▲本屆港湖及中正萬華區因高嘉瑜與吳沛憶二位超級吸票機，意外造成老將落馬，這二區也成為下屆新人參戰的一級戰區。（圖／CTWANT提供）

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