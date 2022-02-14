　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

插旗大亂鬥！綠雙北議員參選爆炸　「焦糖哥哥」民調曝

身兼黨主席的總統蔡英文於上週中常會宣示部署年底選舉，推出多名生力軍搶占議員席次，要一掃2018年九合一大選的慘敗陰霾。（圖／報系資料庫）

▲身兼黨主席的總統蔡英文於上週中常會宣示部署年底選舉，推出多名生力軍搶占議員席次，要一掃2018年九合一大選的慘敗陰霾。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

身兼民進黨主席的總統蔡英文9日於中常會宣誓部署優質人選，投入九合一大選，更說要擦亮「綠色執政、品質保證」的招牌，爭取更多民眾的認同和支持。黨內人士樂觀地指出，此次參選氛圍有別於2020年低迷的執政氣勢，各派系搶搭四大公投勝順風車，投身為後小英時代接班部署。

民進黨一掃2018年大環境不利因素，各派系新人爭搶年底九合一選舉出頭，特別是英系、湧言會及正國會等等新人倍出，以雙北來說，士林北投、南港內湖、中正萬華及大文山區都面臨參選爆炸的情況。一名黨務人士分析，這次選舉爆炸的情況遠超過2018年，當年民進黨甫執政二年，施政成績都還未有結果，加上年金改革和同婚等政策爭議，「討厭民進黨」成為當時顯學，大環境氛圍對綠營十分不利。

2020年蔡英文政府以歷史最高票連任，接著又挺過去年四大公投，顯示討厭民進黨的氛圍正在消散中；加上小英任期即將結束，新人無法確定2024之後是否還有機會，「後小英時期大家都在搶出頭，不只英系、湧言會這些新的派系在搶擴張，正國會等派系也在尋求延續命脈。」

下屆議員擬參選人新秀大爆發，以士林北投為例，網路人氣超旺的「焦糖哥哥」陳嘉行投入八搶五席次，不過聲量能否轉移至選票，綠營人士不敢樂觀。（圖／翻攝自陳嘉行臉書）

▲下屆議員擬參選人新秀大爆發，以士林北投為例，網路人氣超旺的「焦糖哥哥」陳嘉行投入八搶五席次，不過聲量能否轉移至選票，綠營人士不敢樂觀。（圖／CTWANT提供）

以士林北投區（士北）為例，民進黨提名員額陷入「八搶五」局面，儼然成為一級戰區，包括現任議員鍾佩玲、陳慈慧及林世宗都要爭取連任，還有新人陳賢蔚、紀建漢、許智全、湧言會林延鳳和英系陳嘉行（焦糖哥哥）加入混戰。

地方政壇人士指出，士北以往應選員額都是12個席次，2018年增加為13席，這次又改回12席後，民進黨也因應提名數從六減為五席。他認為，地方政治藍綠板塊分明，新人要挑戰老牌議員很難，尤其「焦糖哥哥」在該區的議員參選人中，即使網路聲量極高，但民調一直沒有起色，「空有知名度，卻沒有支持度」，地方選舉不吃空戰這一套。

另外，港湖區與中正萬華上一屆則出現立委高嘉瑜及小英女孩吳沛憶二位超級吸票機，導致前議員王孝維和顏聖冠意外成落選頭，因此這二區也成為這次綠營的熱門戰區。

港湖區目前呈現「六搶四」大戰，現任包括市議員江志銘、李建昌都爭取連任，新人則有頂著呱吉助理經歷的許菡芸積極拚選戰，還有英系子弟兵何孟樺以及律師陳又新，正國會老將王孝維也會回鍋；中正萬華區同樣「六搶四」，現任議員劉耀仁和吳沛憶拚連任，新人則有現任議員周威佑主任邵維倫、律師謝孟羽、湧言會康家瑋及正國會美女主播洪婉臻。

本屆港湖及中正萬華區因高嘉瑜與吳沛憶二位超級吸票機，意外造成老將落馬，這二區也成為下屆新人參戰的一級戰區。（圖／翻攝自吳沛憶臉書）

▲本屆港湖及中正萬華區因高嘉瑜與吳沛憶二位超級吸票機，意外造成老將落馬，這二區也成為下屆新人參戰的一級戰區。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀
派系拚擴張1／府方高層擬強勢徵召劉櫂豪　地方人士酸：愈選愈掉漆
遠距離長情2／兩年婚姻「可可愛愛」 　曾之喬「陳太太」低調放閃
台開跳票保衛戰2／找「師父」重整財務卻投奔父親派　邱于芸從20年前特助說起

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
ET民調／北市長三腳督！　蔣萬安、陳時中支持度曝
前中職洋投鍾凱力癌逝！享年58歲　柯蕭加盟道奇關鍵人物
快訊／超級盃公羊擊敗孟加拉虎　睽違23年再奪冠
貝童彤落選沒上場「當場變臉」！網罵爆　她IG發聲：服從錢姐調
明金成告別式確定3月1日　一殯景行廳舉行
快訊／最正主播懷孕了！虞承璇結婚2年「曬超音波照」
今天情人節　全台「12大情侶禁地」約會別去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／北市長三腳督「蔣萬安領先陳時中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

北市停車費喊漲「1小時150元」　侯友宜：新北50元

台北市長支持度直追陳時中！　林佳龍：候選人都應提出新願景

插旗大亂鬥！綠雙北議員參選爆炸　「焦糖哥哥」民調曝

內部民調曝！支持度反超綠營候選人　黃珊珊：努力終於被看到

馬英九挨批不食人間煙火　羅智強駁黃珊珊「這件事大家都要感謝馬」

共機迫近東引防區　空軍戰管遭爆誤判成雜波竟刪除航跡

快訊／新北設計師足跡橫跨台北、台中、高雄　接觸者採檢結果出爐

副總統級的情人節指南！　賴清德分享約會三貼心細節

獨／民眾黨2022徵召立委選縣市長　柯文哲下令：可帶職、選不上就拔掉

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

網美開團「上山清垃圾」丟光歷史文物　 35人豪華團費曝：進帳18萬

ET民調／北市長三腳督「蔣萬安領先陳時中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

北市停車費喊漲「1小時150元」　侯友宜：新北50元

台北市長支持度直追陳時中！　林佳龍：候選人都應提出新願景

插旗大亂鬥！綠雙北議員參選爆炸　「焦糖哥哥」民調曝

內部民調曝！支持度反超綠營候選人　黃珊珊：努力終於被看到

馬英九挨批不食人間煙火　羅智強駁黃珊珊「這件事大家都要感謝馬」

共機迫近東引防區　空軍戰管遭爆誤判成雜波竟刪除航跡

快訊／新北設計師足跡橫跨台北、台中、高雄　接觸者採檢結果出爐

副總統級的情人節指南！　賴清德分享約會三貼心細節

獨／民眾黨2022徵召立委選縣市長　柯文哲下令：可帶職、選不上就拔掉

台灣參與開發！印度立方衛星發射成功　專家盼深化強項合作

英業達1月營收396億、月減24% 　缺貨估3月改善

41歲男死後才確診！連續驗出28次PCR陽性　屍體都爛了

俄國入侵第一步恐「飛彈轟炸」！　白宮國安顧問：將捲入大量平民

情人節激情「保險套6迷思」先看！做錯一個提早當爸媽

屏警多管齊下防制交通事故　虎年1月死傷人數降2成

谷愛凌陷國籍爭議！　胡錫進籲「宣傳要適度」：避免涉愛國主義

高齡懷孕遭公公嗆「沒拜祖先才會流產」　老公反應網罵翻

美食外送員兼差賣毒品　保溫箱藏50包毒咖啡

傷心情人節！23歲失戀女買醉「深夜躺路邊」　見警爆哭：我分手了

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

政治熱門新聞

快訊／新北設計師「3天北市足跡」曝光　曾到大安區餐廳、書店

獨／綠營民調曝！蔣萬安28%領先　林佳龍直追陳時中只差4%

快訊／新北設計師確診「捷運密集足跡」曝光　還搭客運到台中

Ct值16！新北設計師疑返高雄過年染疫　捷運、客運足跡曝光

獨／民眾徵召立委選縣市長　柯文哲：可帶職、選不上就拔掉

快訊／新北室內設計師Ct值16　足跡橫跨台北、台中、高雄

新北設計師足跡橫跨台北、台中、高雄　接觸者採檢結果出爐

林口3學童確診！曾去大湖採草莓　林口國中、麗園國小停課14天

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

空軍上兵殺2子後自戕　軍方早掌握狀況不穩沒等到收假就出事了

大戰「二摩黨」　黃珊珊：有競爭才有進步

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

周春米曬30年學生空靈照　網讚：無整美女！

「不要堅持全勤」　陳宗彥：身體不適盡快就醫

更多熱門

相關新聞

內部民調曝！支持度反超綠營候選人　黃珊珊：努力終於被看到

內部民調曝！支持度反超綠營候選人　黃珊珊：努力終於被看到

據了解，綠營內部在去年12月中旬、今年1月底針對台北市長人選進行民調，《ETtoday東森新媒體》獨家取得該民調詳細內容，結果揭露，陳時中的支持度出現下滑狀況，且林佳龍的支持度不輸陳時中，黃珊珊則後勢看漲，到今年1月，民調已反超綠營候選人，對此，黃珊珊14日表示，「珊珊的努力終於被看到了，大家繼續加油！」

獨／民眾徵召立委選縣市長　柯文哲：可帶職、選不上就拔掉

獨／民眾徵召立委選縣市長　柯文哲：可帶職、選不上就拔掉

男在亡妻墳前留花盆　遭岳父提告

男在亡妻墳前留花盆　遭岳父提告

獨／綠營民調曝！蔣萬安28%領先　林佳龍直追陳時中只差4%

獨／綠營民調曝！蔣萬安28%領先　林佳龍直追陳時中只差4%

疫情沒工作！日本年輕妹瘋爸爸活

疫情沒工作！日本年輕妹瘋爸爸活

關鍵字：

周刊王議員民進黨陳嘉行吳沛憶

讀者迴響

熱門新聞

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

滴妹難得解放東西半球！

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

雷／《全明星3》紅隊才說「贏過王品澔」　他場上發威！

妻信教拒行房　教主1事曝光秒向夫道歉

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面