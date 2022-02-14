送傳播妹不夠多引衝突！馬夫遭2男伏擊　身中3刀棄車保命

▲萬華分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

13日凌晨4時許，台北市一名楊姓租賃車司機從萬華搭載男性乘客準備前往新北，行經北市萬華區康定路時，遭男乘客與另名在場守候多時的共犯亮刀行搶，楊姓司機奮勇抵抗，遭兩人持刀劃傷身體肩膀及左手共3刀，被害司機直接下車逃命，等兩名搶匪離開後才勉力開車返回新北住處並自行到新北市聯醫三重院區，縫合逾10針。

由於持刀強盜2人組手段殘忍，萬華警方成立專案小組追查，經調閱監視器鎖定涉案的樊姓男子（25歲）、洪姓男子（21歲），警方緊急向台北地檢署申請拘票後，14日上午逮捕兩人歸案，但警方調查發現，這起多元計程車搶案案情並不單純。

據了解，楊姓被害人日前曾經載運過一名傳播妹，過程中疑似與傳播妹發生口角衝突，警方懷疑楊姓司機遭傳播妹友人鎖定下手尋仇。警方調查原來楊姓被害人開租賃車兼營接送傳播妹到酒吧、夜店、KTV的馬夫工作，且專門經營接送到中山區林森北路的路線；據傳楊男之前載送傳播妹給客人數量不夠，讓客人認為經紀公司存心「削凱子」經紀公司不滿楊男服務態度，叫傳播客人也懷恨在心，警方懷疑這起衝突與載運傳播妹衍生的消費糾紛有關。

案發當時，楊姓司機在北市大同區重慶北路搭載一男子上車，對方聲稱要到西門町康定路尋找友人，開到康定路後，該男即亮刀要求司機交出車上財物，楊姓司機下車與犯嫌扭打，卻遭到在路旁埋伏的另名男子聯手持刀攻擊，楊當街被砍3刀、負傷逃逸。警方待補樊、洪兩嫌後，將釐清兩人持刀強盜的犯案動機。

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