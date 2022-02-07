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傳播妹跳樓亡控吃案　三重警回應了

傳播妹Ｗ女到新北市三重茶行（圖）坐檯，卻遭男客襲胸、毆打。

▲傳播妹Ｗ女到新北市三重茶行（圖）坐檯，卻遭男客襲胸、毆打。

圖文／鏡週刊

三重分局偵查隊長林振瑞表示，W女的父母指控警方吃案，是對警方辦案程序及案情的誤解，又說警方與黑社會熟識並不公平，當初曾有口頭訊問W女被襲胸的過程與細節，並問她是否要提出性騷擾告訴，但她沒有正面回答。

另外，W女的父母指控警方未偵辦開槍恐嚇，且現場查扣的槍枝也沒有女婿被打破頭的血跡反應，懷疑吳男只是拿道具槍出來頂罪，對此，林振瑞說，鑑識人員到場勘驗後，並沒發現彈著點及彈殼，「妨害秩序罪也包括持有械具的部分，所以其實都已在偵辦當中，家屬若有任何疑問，可以到警局來了解，相關人員都可進一步說明」。

▼傳播妹Ｗ女不滿三重警方吃案，去年底跳樓輕生。

傳播妹Ｗ女不滿三重警方吃案，去年底跳樓輕生。（讀者提供，當事人已經變裝處理）

離譜的是，林振瑞也坦承，不管是W女遭襲胸的過程，或家屬質疑槍托未有血跡反應一事，都未記載在筆錄中。對此，警改會律師馬在勤指出，警方偵刑案要將原始動機查明後，詳實記載在筆錄中，然後交由檢察官續查與認定，決定起訴罪名並非警方的權責。

馬在勤表示，W女被襲胸是此案的原始動機，若涉強制猥褻算是公訴罪，亮槍恐嚇也是公訴罪，警方有責任調查，並將調查結果記載在筆錄上，由檢方決定要怎麼偵辦，如果沒寫在筆錄，就是程序不完備，有「變相吃案」的意思；且聚眾需三人以上，但W女方面只有一人，卻被警方依妨害秩序罪送辦，不管是未如實製作筆錄或法條引用錯誤，都顯示三重警方的處理有問題。

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