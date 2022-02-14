南投燈會無人機秀愛心手勢慶情人節　竹山女婿陳雷周日壓軸演唱

▲南投燈會無人機秀出愛心手勢，祝有情人終成眷屬。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是西洋情人節，南投燈會於上周末起推出各項精彩展演活動，先以無人機排列各項應景組圖，搭配水舞聲光、煙火秀與情侶們同慶，13日晚間更邀請到知名歌手陳雷演唱〈歡喜就好〉等耳熟能詳的經典歌曲，昨晚現場雖然下著雨，但仍吸引全場觀眾座無虛席。

南投縣觀光處表示，13日原定晚間9時15分上演水舞和無人機煙火秀，受雨勢影響取消無人機，但水舞與煙火秀照常演出；無人機將順延至15日（二）元宵節晚間7時演出，當晚9時15分亦配合水舞煙火秀，主題為「樂遊南投迎春旅」，在主舞台更邀請到黃俊雄布袋戲，水舞廣場則有長流國小太鼓與小提琴隊、宏仁國中樂旗隊、台北爵士大樂隊帶來一系列精彩演出。

▲▼南投燈會水舞聲光搭配無人機大秀情人節應景圖。（圖／南投縣政府提供）

而昨晚展演節目包括虎劇團、佳吟舞蹈團、PINK FUN等團隊演出，煙火秀更加碼為4分30秒超長版，最後由本身是竹山女婿的陳雷做壓軸演出，南投縣長林明溱伉儷及立委許淑華、副縣長陳正昇也到場與民眾同樂；昨適逢林明溱生日，陳雷特別獻花，並一同切蛋糕祝賀他生日快樂，場面溫馨。

▲▼南投燈會昨由PINK FUN、陳雷做跨世代接力演出。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說，南投燈會開幕迄今總參觀人次突破200萬，有效帶動周邊高額觀光消費產值；下周末19日（六）閉幕前夕還有朱宗慶打擊樂團壓軸上陣，更多活動詳情請上活動官網（https://www.rs-event.com.tw/2022NTL/）或加入「樂旅南投」臉書粉絲團。