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情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪慢

▲▼國民黨立委蔣萬安陪伴太太挑選古董婚紗樣式、到復古風的相館拍攝，過程中彷彿穿越時空隧道，重溫當年結婚時的悸動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲國民黨立委蔣萬安陪伴太太挑選古董婚紗樣式，到復古風的相館拍攝婚紗照。（圖／蔣萬安辦公室提供，下同）

記者林銘翰／台北報導

今天是西洋情人節，國民黨立委蔣萬安表示，他想讓太太再次穿上白紗、留下最美麗的身影，「更重要的是這次和兩個寶貝一起」，因此自己陪伴太太挑選古董婚紗樣式、到復古風的相館拍攝，過程中彷彿穿越時空隧道，也讓他們重溫當年結婚時的悸動。

蔣萬安14日在臉書發布影片表示，還記得13年前拍婚紗照時，自己和太太還得分神籌備婚禮，繁瑣的細節，讓他們很難全心享受拍婚紗的浪漫；13年後，這個家從兩個人變成四個人。

蔣萬安指出，今年的情人節，他想讓太太再次穿上白紗、留下最美麗的身影，更重要的是這次和兩個寶貝一起，紀錄下一家人幸福洋溢的時刻，「對我來講只要家人都在一起，天天都是情人節！」

蔣萬安也說，自己陪伴太太挑選古董婚紗樣式、到復古風的相館拍攝，過程中彷彿穿越時空隧道，重溫當年結婚時的悸動。

▲▼國民黨立委蔣萬安陪伴太太挑選古董婚紗樣式、到復古風的相館拍攝，過程中彷彿穿越時空隧道，重溫當年結婚時的悸動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

蔣萬安透露，這次來到的是老屋變身的復古寫真館，回憶5年前意外和這間坐落在潮州街上的破舊老屋結下緣份，萬鏡寫真館的老闆Ricor向他分享，開照相館一直是個夢想，希望用講究的裝潢、家具擺設，讓大家重新感受、珍惜拍照的感覺。

蔣萬安表示，於是Ricor花了半年時間，把這間滿是壁癌的40多年老店面，改造成復古風格的寫真館，2017年開幕後更獲頒台北市「老屋新生大獎」。

蔣萬安指出，在台北，屋齡40年以上的老屋占比超過四成，除了都市更新，透過「整建維護」的方式，也能在較短的時間內，改善建築物的結構及外觀，讓老屋重獲新生，也讓城市景觀煥然一新。

Ricor也說，台北是一個新舊並存的城市，充滿多元的價值觀、追求不同事物的人們，蔣萬安認為這段形容非常貼切，也很高興能認識這群熱愛老物的年輕朋友，也享受這一段「老派浪漫」的時光，祝福天下有情人終成眷屬，情人節快樂。

▲▼國民黨立委蔣萬安陪伴太太挑選古董婚紗樣式、到復古風的相館拍攝，過程中彷彿穿越時空隧道，重溫當年結婚時的悸動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲▼國民黨立委蔣萬安陪伴太太挑選古董婚紗樣式、到復古風的相館拍攝，過程中彷彿穿越時空隧道，重溫當年結婚時的悸動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

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