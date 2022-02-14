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媽媽洗烘千元鈔「大縮水還少1字」　網揭1關鍵有救！

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名媽媽13日在臉書PO出一張照片，表示不小心把鈔票丟進洗衣機，一整套洗烘脫的流程結束之後，千元鈔票竟大縮水，右下角還少了一個「圓」字，百元鈔票則是又皺又破，嚇得趕緊上網求助，「要拿到哪裡兌換呢？」網友們解答，「鈔票三分之二面積以上可辨識，都可以去台銀換。」

「洗完錢」千元鈔票大縮水。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲原PO不小心洗壞鈔票。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，「請問一下，被洗過、烘過縮小的紙鈔，要拿到哪裡兌換呢？一直以為是上面印的中央銀行，感謝大家回答。」接著附上一張照片，只見一張被洗烘脫過的千元鈔票大幅縮水，比正常版的要小了一截，右下角「壹仟圓」的圓字還被洗掉了；另一張百元鈔票則是被洗到又皺又破，但縮小幅度不大。

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原PO表示，其實還有一張鈔票也破掉了，女兒以為不能換已經拿去丟掉。其他網友看完原PO的問題，紛紛留言告訴她可以去台灣銀行處理，「台灣銀行可以換，但是毀損太嚴重的話好像會酌收手續費」、「鈔票三分之二面積以上可辨識，都可以去台銀換」。

還有不少人半開玩笑地說，「聽說可以用特異功能把鈔票變大張」、「洗衣機很夠力哦」、「根本物理『洗錢』」、「我常常把錢放下去洗，洗完都好好的，很乾淨，曬乾就好，還好我家沒有烘衣機」、「真的烘到變小了呢」。

根據中央銀行網站公告，民眾若非故意造成火焚或汙損新台幣鈔票，可至台灣銀行（分行）辦理兌換，但有7種狀況不予收兌，分別為：

一、樣本券。
二、已作廢之紙幣。
三、故意損壞。
四、故意剪挖、塗改或剝去一面。
五、餘留部分未達二分之一。
六、拼湊成張不能脗合。
七、經火燻、火焚、水浸、油漬、塗染、腐蝕或其他情事，致不能辨認真偽。

▼兌換破損鈔票要注意有無7種情形。（圖／中央銀行）

央行兌換破損鈔票規定。（圖／中央銀行）

▼兌換流程圖。

央行兌換破損鈔票規定。（圖／中央銀行）

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