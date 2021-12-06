超商、檳榔攤瓶裝水價差很大！　網揭1關鍵：喝起來差很多

▲購買瓶裝水需要注意「水源別」和「水源地點」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

超商和檳榔攤的瓶裝水價格不同，一直是不少人好奇的問題，一名網友表示檳榔攤一瓶水比超商便宜7元，一瓶成本甚至不到4元，到底差在哪裡。留言的回應非常多樣，部分網友從經營成本的角度解釋，部分網友則說是銷售策略，不過也有人說其實是「水的問題」，不僅來源可能不同，味道喝起來也不一樣，要特別小心。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發問，一樣是台灣產的礦泉水600cc，為何超商賣17元，檳榔攤只賣10元，「而且檳榔攤一箱24瓶只要80元...一瓶不用4元，超商算暴利嗎？」不過看其他飲料像舒跑等，超商和檳榔攤價格就一樣，「到底礦泉水怎麼回事...有人明白嗎？」

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▲原PO表示搞不清楚為何同款瓶裝水，竟然會有這麼大的價差。（圖／翻攝爆系知識家）

網友紛紛留言，「房租，水電，人事開銷」、「成本，以及便利性不同，超商人潮多、貴點也不怕沒人買，其他則是薄利多銷」、「液體類的不要問，你會怕，成本低的嚇人。」也有網友說檳榔攤主要販售的商品就是檳榔，其餘的都是薄利多銷來吸引客人。

不過還有許多網友點出是水源的問題，「同樣是水等級差很多，就跟茶葉一樣，例如自來水過濾的包裝飲用水，以及台鹽抽海水淡化的海洋深層水」、「要方便要付出代價啊」、「不只考慮水的問題，還有瓶子本身製造剩餘的塑膠微粒更可怕」、「水有分：純水、礦泉水。生產地有分：山區、工業區。瓶身有分：厚、薄。瓶蓋有分：顏色（白色，螺牙長，密封好。）其他有沒有執照、培菌、檢驗等是另外一回事。另外台灣在桶裝水上好像沒規範，如果沒錯的話，使用前請三思！」

事實上購買瓶裝水前確實有其值得注意的地方，行政院「食品安全網」提醒，應先注意台灣製的瓶身上有無明確標示「水源別」和「水源地點」，如果不是自來水源，業者就必須標示水源地點，以及經濟部核發的水權狀數號。