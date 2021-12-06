　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商、檳榔攤瓶裝水價差很大！　網揭1關鍵：喝起來差很多

▲▼ 礦泉水。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲購買瓶裝水需要注意「水源別」和「水源地點」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

超商和檳榔攤的瓶裝水價格不同，一直是不少人好奇的問題，一名網友表示檳榔攤一瓶水比超商便宜7元，一瓶成本甚至不到4元，到底差在哪裡。留言的回應非常多樣，部分網友從經營成本的角度解釋，部分網友則說是銷售策略，不過也有人說其實是「水的問題」，不僅來源可能不同，味道喝起來也不一樣，要特別小心。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發問，一樣是台灣產的礦泉水600cc，為何超商賣17元，檳榔攤只賣10元，「而且檳榔攤一箱24瓶只要80元...一瓶不用4元，超商算暴利嗎？」不過看其他飲料像舒跑等，超商和檳榔攤價格就一樣，「到底礦泉水怎麼回事...有人明白嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼超商、檳榔攤瓶裝水價差很大！　網揭1關鍵：喝起來差很多。（圖／翻攝爆系知識家）

▲原PO表示搞不清楚為何同款瓶裝水，竟然會有這麼大的價差。（圖／翻攝爆系知識家）

網友紛紛留言，「房租，水電，人事開銷」、「成本，以及便利性不同，超商人潮多、貴點也不怕沒人買，其他則是薄利多銷」、「液體類的不要問，你會怕，成本低的嚇人。」也有網友說檳榔攤主要販售的商品就是檳榔，其餘的都是薄利多銷來吸引客人。

不過還有許多網友點出是水源的問題，「同樣是水等級差很多，就跟茶葉一樣，例如自來水過濾的包裝飲用水，以及台鹽抽海水淡化的海洋深層水」、「要方便要付出代價啊」、「不只考慮水的問題，還有瓶子本身製造剩餘的塑膠微粒更可怕」、「水有分：純水、礦泉水。生產地有分：山區、工業區。瓶身有分：厚、薄。瓶蓋有分：顏色（白色，螺牙長，密封好。）其他有沒有執照、培菌、檢驗等是另外一回事。另外台灣在桶裝水上好像沒規範，如果沒錯的話，使用前請三思！」

事實上購買瓶裝水前確實有其值得注意的地方，行政院「食品安全網」提醒，應先注意台灣製的瓶身上有無明確標示「水源別」和「水源地點」，如果不是自來水源，業者就必須標示水源地點，以及經濟部核發的水權狀數號。

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
李李仁《華燈》維基「被寫成12字」！劉品言冒冷汗
「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地！
快訊／閔孝琳爆生子！BIGBANG太陽正式當爸
林秉樞2336萬存款　網軍行情價曝：他是大將軍以上等級
買好市多「黑五盃格鬥神物」被取消！　苦主揭原因：打輸了
獨／聚餐收哨兵警報！特斯拉男見新車這幕心碎　Ubike男童肇
演《死亡筆記本》爆紅！　男星「改當農夫」曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園捷運出包！直達車連4次軌道暫停　民眾上班遲到大崩潰

快訊／第17輪AZ、BNT開放預約！陳時中下午2點說明

直擊／全聯開打200劑莫德納！送水+麵包　他提早1小時排隊搶頭香

雀巢立攝適諾沛大自然禮物　養生飲品受熟齡族喜愛

好市多員工賣場帶頭打麻將！　客人搶上桌他看傻：這什麼神仙工作

超商、檳榔攤瓶裝水價差很大！　網揭1關鍵：喝起來差很多

快訊／台鐵又出事　斗六至斗南雙向單線通行

4萬人領2000元現金好過年　這公所又要發大紅包

Omicron防疫成敗關鍵曝！傳播快Delta4倍　專家揭1弱點

清晨10.8℃！今水氣最多「2縣市大雨」　下波降溫時間曝

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

楊紫《女心理師》被掐脖「狠推撞牆」！　獲救窒息腿軟…井柏然擔心攙扶

快訊／桃園捷運出包！直達車連4次軌道暫停　民眾上班遲到大崩潰

快訊／第17輪AZ、BNT開放預約！陳時中下午2點說明

直擊／全聯開打200劑莫德納！送水+麵包　他提早1小時排隊搶頭香

雀巢立攝適諾沛大自然禮物　養生飲品受熟齡族喜愛

好市多員工賣場帶頭打麻將！　客人搶上桌他看傻：這什麼神仙工作

超商、檳榔攤瓶裝水價差很大！　網揭1關鍵：喝起來差很多

快訊／台鐵又出事　斗六至斗南雙向單線通行

4萬人領2000元現金好過年　這公所又要發大紅包

Omicron防疫成敗關鍵曝！傳播快Delta4倍　專家揭1弱點

清晨10.8℃！今水氣最多「2縣市大雨」　下波降溫時間曝

感冒多喝水？醫驚曝真相：恐釀肺水腫　破解2大迷思

大聯盟6名傳奇球星進駐名人堂　鈴木一朗好友也入選

快訊／桃園捷運出包！直達車連4次軌道暫停　民眾上班遲到大崩潰

2021桃園客家音樂節比賽　徐紹鈐、羅家偉、簡楷澔拿下前三名

安全帽迷思！他問「雙D扣真的比較好嗎」網：會飛走還有這2原因

快訊／第17輪AZ、BNT開放預約！陳時中下午2點說明

膠質滿滿夠黏嘴！高雄巨無霸魚頭獨享鍋　內用飲料＋冰淇淋無限續

娃娃機老闆用機台鑰匙偷同行的　爽捧滿滿贓物要溜...警察來了

「好市多賣300萬元電視」以為看錯價格！內行喊不識貨：買完變郭董

2021桃園青年聯合成果展　Global Mall 桃園A19站優質交流

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

財富無憂妻子卻不生　人夫罵自私

超商、檳榔攤瓶裝水價差大！　網揭關鍵

清晨10.8℃！今水氣最多2縣市大雨　下波降溫時間曝

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

週二冷空氣再臨北部探16度　一圖秒懂未來一週天氣

軍校生等火車　立正30分鐘站超挺

他玩股票賠20萬　

日夜溫差10°C↑！明天2地區防雨彈突襲

實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答

好市多員工賣場帶頭打麻將　客人搶上桌

第17輪分流預約！「兩劑AZ、BNT」含混打　5類對象要把握

更多熱門

相關新聞

辦貸款要先寄存摺提款卡？高雄婦險中招

辦貸款要先寄存摺提款卡？高雄婦險中招

高雄一名潘姓女子日接到詐騙集團佯稱可以貸款，但必須先將自己的帳戶存摺跟提款卡寄出，潘女不疑有他到超商準備寄出時，被超商店員發現有異報警處理。警方到場檢視潘女的聊天紀錄，當下告知她說：「這就是詐騙的．你知道嗎？」潘女一臉惶恐的回答：「不會吧！」直到警方強調絕對沒有任何公司會要求提供存摺跟提款卡的，潘女這才恍然大悟，原來自己遇上詐騙集團了。

賓士男錯踩油門　逆向連撞5汽機車衝檳榔攤

賓士男錯踩油門　逆向連撞5汽機車衝檳榔攤

東縣義警守望相助隊加強超商安全維護

東縣義警守望相助隊加強超商安全維護

只買2福袋中頭獎！他1動作「擦肩賓士」哭了

只買2福袋中頭獎！他1動作「擦肩賓士」哭了

要囤！超商限時1天「咖啡買6送6」

要囤！超商限時1天「咖啡買6送6」

關鍵字：

瓶裝水超商檳榔攤爆系知識家

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

柯建銘深夜發長文　敬告國民黨

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

一天正常排尿次數曝光！泌尿醫1理由勸：別一有尿就上

比特犬案男童媽遭審判！律師憂心

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面