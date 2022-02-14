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Booking.com無預警裁員！　影片訊息宣布客服部門大砍2700人

▲▼ Booking.com訂房網站。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Booking.com訂房網無預警大規模裁員。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

訂房網站Booking.com無預警裁員，執行長福格爾（Glenn Fogel）11日以影片訊息宣布，客服部門將一口氣裁撤幾乎所有員工，人數約2700人，並將客服工作轉移給外包巨頭「邁睿」公司（Majorel）。

根據《荷蘭新聞》（Dutch News），福格爾在寄給員工的影片中說明，數千名客服人員的合約將於今年第二季轉移給邁睿，目的是為確保公司維持「足夠的彈性」，以求在淡季僱用較少員工，將重整歐洲、亞太及美洲共14個客服部門中的12個，僅荷蘭阿姆斯特丹及英國曼徹斯特辦公室不會變動。一名發言人透露，約有2700人受到影響。

這項消息令員工措手不及，許多人擔心被轉移至邁睿以後，工作條件會變差。Booking.com僅表示，被重整的員工將收到與邁睿至少6個月的合約。邁睿總部位於盧森堡，為世界各地的公司提供客服服務。

Booking.com於1996年在荷蘭成立，總部位於阿姆斯特丹，當時擁有5000名員工，目前全球員工數約1.3萬人。受到新冠疫情衝擊，該公司2020年夏天宣布裁員25%，此次為2年來第二度大規模裁員，疫情爆發以來合計裁撤4000人。

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