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曾是世界建築奇蹟！　上海網紅酒店開業3年後「掛牌百億求售」

記者蔡儀潔／綜合報導

經過逾10年打造、被列為「世界十大建築奇蹟」的上海佘山世茂深坑酒店，2018年11月一開業就變成網紅打卡點，然而開業才3年卻因集團債務危機，近日傳出以22.5億元（人民幣，下同，約新台幣100億元）的報價求售。

據《第一財經》報導，多名仲介在微信朋友圈轉發上海佘山世茂深坑酒店的消息，並標明「現報價22.5億對外出售」。這一消息與此前獲取的世茂集團待售資產清單資訊一致。

清單顯示，上海佘山世茂洲際酒店，也即世茂深坑酒店，評估值為22.5億元，抵押融資餘額為20.73億元。據世茂集團財報顯示，2019年該酒店實現收入約2.79億元，2020年的疫情下也獲得了約2.65億元的收入；2021年上半年收入亦實現1.34億元。

不過，隨去年底大陸房地產集團債務危機頻發，世茂集團已先後出手位於香港、上海、廣州等地的核心資產，變現超過94億元，包括以45億元出售位於上海北外灘地茂悅大酒店給上海地產集團。

除了深坑酒店，《澎湃新聞》指出，世茂集團還預計出售其位於深圳的第一高樓「世貿深港國際中心」，對外報價151.43億元。

▲▼上海佘山世茂深坑酒店。（圖／翻攝自世茂集團官網）

▲上海佘山世茂深坑酒店號稱斥資20億元人民幣打造。（圖／翻攝自世茂集團官網）

資料顯示，深坑酒店坐落於上海市西南郊佘山景區的天馬山深坑內，在廢棄的採石礦坑壁上打造出全球首個建造在石坑內的自然生態酒店，被美國國家地理頻道《世界偉大工程巡禮》評為「世界十大建築奇蹟」酒店。

該酒店經過10餘年打造，於2018年11月開業，共有336間房間，總建築面積約61087平方公尺，客房設有觀景露台，可欣賞峭壁瀑布絕景。由於景觀獨特，該酒店頗為火爆，成為上海一處知名旅遊目的地。

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