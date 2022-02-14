俄軍逾12輛坦克糗卡泥濘！　狼狽出動怪手畫面曝

Video, possible from the range in Rostov region. Digger helping tanks stuck in the mud pic.twitter.com/jGFTL5puki via @4emberlen — Liveuamap (@Liveuamap) February 10, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

俄國10萬大軍三面壓境烏克蘭，因雪季可能提前結束，美國示警俄羅斯計畫提前發動攻擊，不過日前一則影片揭露，俄軍可能已遭遇棘手的融雪問題，在南部俄烏邊境進行軍演時，超過12輛T-72B3主戰坦克意外深陷泥濘中，不得不出動挖土機救援。

▲怪手出動救坦克。（圖／翻攝推特）

推特新聞分享帳號「Liveuamap」11日分享的影片顯示，俄軍在南部邊境羅斯托夫（Rostov）地區展開軍演，至少12輛的T-72B3主戰坦克在行經平原時，嚴重陷入泥寧中，坦克組員紛紛爬出坦克外查看情況，現場也已經調動怪手救援，但仍有部分坦克不放棄，猛催引擎試圖開出泥濘，卻只是冒出陣陣濃煙，仍動彈不得。

▲▼一整列行進的坦克全卡在泥濘裡。（圖／翻攝推特）

俄軍在烏克蘭邊境軍演頻頻，此前也藉軍演部署從各地徵調部隊開往烏國邊境，甚至有遠從西伯利亞前來的軍旅。俄羅斯和白俄羅斯於10日展開為期10天的第二階段軍演「聯盟決心-2022」（Union Courage-2022），被美國和西方視為最有可能開戰的時間點，此前美方估計俄羅斯會在北京冬奧結束之際於20日發動侵略，但由於冬春之交融雪期提早，俄軍若要趁路面仍堅硬時派出大量裝甲部隊進攻烏克蘭，勢必得提早，而美方攔截分析的情資顯示俄方可能會在16日就發動攻擊。

軍事網站「DB」指出，影片中的坦克明顯是最新一批現代化改裝過的T-72坦克，加裝爆炸式反應裝甲（ERA），為最新型的T-72B3。該款主戰坦克升級自2010年展開，透過更換新的火炮控制系統、加裝反應裝甲，並將老舊引擎換成擁有高達1130匹馬力的新引擎，提升坦克攻擊、預防和行動能力。