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烏克蘭不忍了！要求俄羅斯48小時內進行會談「解釋邊境軍事活動」

▲▼烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透）

▲烏克蘭外交部長庫列巴要求俄羅斯在48小時內與烏方進行會談。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭13日提出請求，希望俄羅斯在48小時內，與簽署《維也納文件》的57個歐洲安全與合作組織（OSCE）國家進行會談，以「透明」地討論俄方的軍事計劃。

綜合外媒報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指出，烏方曾在11日要求俄羅斯根據《維也納文件》就烏克蘭邊境的軍事集結作出解釋，並提供軍事活動所在地區及參與軍人的數量等訊息，不過烏方至今未收到俄國的回覆。

庫列巴在推特發文指出，「由於俄羅斯沒有根據《維也納文件》對我們的請求作出回應，因此我們將邁出下一步，要求俄羅斯和《維也納文件》簽約國在48小時內舉行會議，討論俄羅斯在烏克蘭邊界以及克里米亞地區集結軍隊一事。」

儘管西方國家一再警告，俄羅斯隨時可能進攻烏克蘭，但俄國依舊否認打算發動攻勢。庫列巴表示，「如果俄方在討論OSCE空間內的安全不可分割是認真的話，那俄方就必須履行其軍事透明化的承諾，以緩解目前的緊張局勢，並鞏固所有成員國的安全。」

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