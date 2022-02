烏克蘭不忍了！要求俄羅斯48小時內進行會談「解釋邊境軍事活動」

▲烏克蘭外交部長庫列巴要求俄羅斯在48小時內與烏方進行會談。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭13日提出請求,希望俄羅斯在48小時內,與簽署《維也納文件》的57個歐洲安全與合作組織(OSCE)國家進行會談,以「透明」地討論俄方的軍事計劃。

綜合外媒報導,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)指出,烏方曾在11日要求俄羅斯根據《維也納文件》就烏克蘭邊境的軍事集結作出解釋,並提供軍事活動所在地區及參與軍人的數量等訊息,不過烏方至今未收到俄國的回覆。

Russia failed to respond to our request under the Vienna Document. Consequently, we take the next step. We request a meeting with Russia and all participating states within 48 hours to discuss its reinforcement & redeployment along our border & in temporarily occupied Crimea 1/2