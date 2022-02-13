夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

▲一對夫妻長期住在北市公車亭，不過他們婉拒社會局幫助。



圖文／鏡週刊

台北市有一對夫妻，1年半來，均以大同區延平北路二段的公車亭，作為兩人的家，民眾發現他們露宿街頭，且睡在公車亭的長椅上，均會打電話報案，希望警方可以協助轉介社會局來關懷與安置。但當警方和社會局人員前來處理，他們都拒絕幫忙安置，甚至表示「我們不是街友，有能力自己賺錢。」於是，他們就這樣「住」在公車亭。

經本刊調查，這一對以「公車亭」為家的夫妻，先生姓程、49歲，妻子姓張、48歲，兩人結婚20餘年，夫妻兩人鶼鰈情深。原本程男有正當工作，及穩定的收入，可以供兩人生活，他們也有租屋居住，雖然過地並不富裕，但總是有一個遮風避雨的房子居住，但是，3年前，程男失去工作，繳不出房租，夫妻兩人開始流浪的生活。

台北市社會局獲知，他們生活上的困難，將他們列為社會救助的對象，並每用補助他們夫妻急難救助金1.2萬元，同時，也輔導他們就業，盡力要協助他們解決家庭變故，幫他們可以脫貧，可是，他們突然失去聯繫，讓社會局的社工人員找不到人，他們也就成為社會局積極尋找的專案對象。

據了解，前年（2020年）6月間，有民眾跟大同分局民生西路派出所報案稱，延平北路二段公車亭，有一男一女看似夫妻的街友睡在公車亭長椅，因爲正值新冠疫情擴大之際，報案民眾希望警方可以幫忙處理，讓他們有地方居住，免得他們變成疫情破口。警方獲報立刻前去現場處理，但是他們出示身分證件讓警員檢查，他們告訴警方「我們不是街友，有工作能力。」警方告知他們現在是疫情期間，要他們戴上口罩，他們也就照辦。

▼一對夫妻長住在公車亭，不過拒絕社工及警方代安置。



後警方將程姓夫妻生活困頓的事情，按規定往社會局呈報。後社會局人員便到公車亭關懷程男夫妻，並希望可以代為協助安置，但遭到程男婉拒。不過，社會局人員仍時常前去關懷。有一天，程妻張女突然身體不適昏倒，民眾報案，救護車將程妻緊急送醫，程妻經醫院檢查出罹患子宮頸癌，必須定期到醫院治療，於是，社會局人員安排程妻住到養護機構。後來程男因無法隨時陪伴妻子，便將妻子帶離，兩人又回到公車亭的「家」。

據調查，程男夫妻回到公車亭後，他們每天上午7 點就會離「家」，到萬華龍山寺附近打零工，離開前會將公車亭收拾乾淨，不影響上下車的民眾。到深夜12點公車停駛後，他們才會回「家」，若是真的下大雨，便會住在便宜的小旅社，只要「住」在公車亭，他們就會戴上口罩，因為，他們不會攻擊民眾，也沒有脫序行為，他們也就這樣長「住」公車亭，與附近民眾和平相處。



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