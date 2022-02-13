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社會 社會焦點 保障人權

夫帶癌妻住「北市公車亭」拒安置　社會局回應了

警方慰問他們。（翻攝畫面）

▲警方慰問他們。

圖文／鏡週刊

程男夫妻是社會局長期關懷的對象，甚至派有專門社工來服務他們夫妻，社會局人員告訴本刊，因為程妻罹患癌症，隨時都可能有狀況發生，所以，原希望可以先安置程妻到安養機構，可是程男不同意，使得此案一直無法解決，現在只能定期到公車亭關懷他們夫妻，並注意程妻健康狀況，目前仍將他們列為追蹤關懷對象。

社會局人員指出，當初發現程男夫妻生活發生變故後，曾經將他們列為社會救助專案輔導對象，同時幫助他們申請急難救助金，他們因為當時有租屋，所以，也協助他們可以成為低收入家庭，但在關懷服務一段時間，他們便離開租屋處，失去聯絡。

社會局人員表示，當他們獲知程男夫妻在大同區延平北路二段公車亭後，立刻派員前去關懷，並再度提出他們可以再找房子居住，社會局人員仍然可以再度協助他們成為專案服務對象，但是被他們拒絕。

社會局人員表示，現在還在盡力與程男夫妻溝通，希望如果不租屋，可以代為安置他們，免得他們露宿街頭，可是還是被程男拒絕。社會局人員說，要安置他們，必須他們同意，無法強制安置，因此目前仍持續努力與程男夫妻溝通中。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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