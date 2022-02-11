視察開學日防疫　鄭文燦：各級學校提早完成防疫整備確保師生安全

▲桃園市長鄭文燦11日開學日視察龜山區幸福國小學生上課情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦11日上午視察龜山區幸福國時表示，今天是桃園市各級國小、國中與高中職開學日，各級學校開學前都已完成防疫整備與環境清消工作，幸福國小開學防疫運作，學生在入學前有量測體溫、手部消毒、使用午餐隔板等防疫措施，學生上課全程配戴口罩，學校防疫無虞，確保師生安全，家長也可放心讓孩子到校上課。

▲桃園市長鄭文燦11日開學日視察龜山區幸福國小學生上課情形，入校前先以酒精洗手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，市府教育局針對校園已提前完成防疫整備作業，截至2月底前，各級學校室內場地仍禁止外借，學校畢業旅行與校外教學也暫停或取消舉辦，學校教職員工會盡快完成第三劑疫苗施打，落實「1人確診，全校停課14天」等防疫措施。

▲11日市桃園市各級學校開學日，小學生上課入校情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於桃園公私立幼兒園則延至2月14日開學，鄭文燦也到幸福國小附設幼稚園視察開學前防疫整備工作，確認學校健康中心內包括額溫槍、口罩、酒精、消毒水、快篩試劑等防疫物資均充足備用，務必以「學校安全第一」為原則，確保師生在校園安全。

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