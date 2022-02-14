曾審蘇建和案　高院法官湯美玉心肌梗塞　送醫宣告不治

▲台灣高等法院。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

曾承審過蘇建和案的台灣高等法院民事庭法官湯美玉，上周突然身體不舒服，請丈夫幫忙辦退休，13日上午因心肌梗塞，送醫急救仍宣告不治。司法院13日晚間證實，湯美玉病逝消息，院長許宗力已請人聯絡家屬表達哀悼，也將前往靈堂致祭。

司法院長許宗力週日獲悉湯美玉病逝消息，立刻指示秘書長林輝煌聯絡家屬，台灣高等法院發言人洪于智表示，高院會儘量協助家屬，並考量家屬意願，協助喪葬事宜。

▲蘇建和（後排左）。（圖／記者吳銘峯攝）



民國80年間的台北縣汐止鎮吳銘漢、葉盈蘭夫婦命案，主嫌王文孝已伏法，另三名被告蘇建和、劉秉郎和莊林勳遭起訴，湯美玉是當時一審法官。蘇建和案多年屢遭判處死刑，最後已無罪確定。

司法院指出，湯美玉辦案績效優，後來轉為民事庭法官，承辦工程事件，湯美玉原本早有計畫退休，於1月28日時還作出2件裁定案。上周她開庭一整天，隔日感到不適，醫師判定要立刻動手術，並裝上葉克膜，但湯美玉仍於13日上午辭世。

去年8月，50餘歲高等法院法官楊博欽也因白血病猝逝，半年內高院有2位法官離世，消息傳出後，讓不少法界人士震驚遺憾。