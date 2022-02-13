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南韓總統大選倒數24天！4位候選人完成參選登記　最新民調出爐

▲▼南韓第20屆總統選人由左至右為沈相奵、李在明、尹錫悅、安哲秀，於2月3日參加由三大電視台KBS、MBC、SBS主辦的政見辯論會。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓第20屆總統選人由左至右為沈相奵、李在明、尹錫悅、安哲秀，於2月3日參加由三大電視台KBS、MBC、SBS主辦的政見辯論會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓預定3月9日舉行第20屆總統大選，今倒數第24天，儘管共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人尹錫悅、國民的黨候選人安哲秀、正義黨候選人沈相奵今（13）已陸續透過代理人向中央選委會登記參選，但從民調分析來看，此次大選恐將陷入李在明、尹錫悅兩強相爭的膠著戰，李在明支持率為39.1%、尹錫悅為41.6%，法定正式選舉宣傳造勢活動將從15日起展開。

先前南韓媒體普遍認為本次總統大選是場「非好感」的選舉，在無特定政黨喜好下，民眾難以在4位候選人中做出抉擇，中間選民與青年族群被認為是掌握此次選戰成敗的關鍵鑰匙。

李在明自稱是「能幹的經濟總統」，以其過往擔任城南市長、京畿道知事的經歷，強調在行政方面上的才幹；尹錫悅聚焦20多歲男性，盼能吸引55%欲尋求政黨輪替的民眾選票；安哲秀則抨擊兩黨政治帶來的弊端，盼以第3大黨總統之姿尋求團結全國民眾的契機；至於沈相奵則著重在勞權、性別、人權等議題。

▲▼李在明、尹錫悅確定代表兩大黨競選明年南韓總統。（圖／達志影像）

▲李在明、尹錫悅兩人在最新民調僅呈現些微差距，大選結果難以預測。（圖／達志影像）

隨著青年世代選民在去年4月首爾、釜山市長補選中發揮關鍵影響力、翻轉政治版圖，各政黨也開始正視20、30多歲年輕世代，其中共同民主黨（執政黨）候選人李在明便派出國際公衛專家車志鎬（차지호，音譯）、年僅19歲的光州共同選舉對策委員長南珍熙（남진희，音譯）作為登記參選的代理人，盼吸引中間選民與年輕世代的支持。

根據《韓聯社》，南韓中央選舉管理委員會從今（13）日起開始進行總統候選人登記，目前4人皆已派出代理人前往京畿道果川市的中選會完成登記。李在明於上午9時派出車志鎬與南珍熙；尹錫悅於上午10時派出國會議員兼輔選陣營高層李喆圭、徐一俊作為代理人前往登記。

安哲秀原定親自前往進行登記參選，不過隨著妻子首爾大學教授金美暻（김미경）確診新冠肺炎，被歸類為密切接觸者的安哲秀只好派出國會議員兼輔選陣營高層李泰珪作為代理人於上午9時登記參選。

至於沈相奵，則於上午9時30分派出象徵「解決不平等、氣候正義、禁止歧視」的外送員、泰安火力發電廠勞工等3名20至30多歲青年作為代理人進行登記參選。

▲▼南韓總統大選倒數23天。（圖／達志影像）

▲南韓總統大選倒數24天。（圖／達志影像）

另外，南韓民調機構Realmeter從本月6至11日針對18歲以上3040名民眾實施的最新民調指出，李在明獲得的支持率為39.1%，尹錫悅支持率則為41.6%，略幅領先李在明，兩者在競選上可謂是伯仲之間，就連南韓政治專家都表示此次大選結果難以預測。至於安哲秀的支持率為7.7%、沈相奵則為2.8%。

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