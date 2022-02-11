「鋒面挾雨彈」襲台時間曝！更強冷空氣接棒　探13度最冷時段出爐

▲今天是未來一周最溫暖的一天。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今天各地天氣明顯回暖，是未來一周天氣最好的一天，周日下半天開始鋒面通過，全台轉雨，加上下一波東北季風增強，溫度也會下降，最低溫下探13度，且下一波冷空氣強度逼近大陸冷氣團，感受會更冷，需等到下周四冷空氣才會減弱。

氣象局技正王君賢表示，今明兩日冷空氣減弱，各地氣溫回升，天氣相對穩定，北台灣白天高溫回暖到24度，且今日水氣較少，僅東半部、北部山區有局部雨。明日北部雲量增多，溫度略降但仍較暖，水氣也會略增多，東半部局部雨，桃園以北有零星雨，新竹以南則是多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲下周冷空氣影響溫度下降。（圖／記者李毓康攝）

周日下半天開始鋒面通過影響，各地水氣、降雨機率都增加，周日到下周一降雨最明顯，中部以北有較大雨勢，中部以北、東北部有陣雨，花東、南部有短暫雨，周二後則改以迎風面的北部、東部、中部山區降雨為主。

鋒面通過後東北季風接著增強，且下一波冷空氣強度較強，等級逼近大陸冷氣團，周一整天到周二清晨溫度偏低，北台灣13度、中南部13到14度、花東16度，周二白天到周三溫度略升，但依然較涼冷，直到周四冷空氣減弱，氣溫才會逐步明顯回升。