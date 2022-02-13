台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆3倍轉賣750元　高雄市府回應了

▲高雄燈會「虎尾燈」可愛暴紅。（圖／翻攝自YouTube／駁二藝術特區，下同）



網搜小組／董美琪報導

2022台灣燈會在高雄市舉辦，其中一條299元「虎尾燈」暴紅，造成現場販售處大排長龍，許多外縣市民眾也很想要購買，高雄市文化局雖然已經在8日加開網路預購，但這1500組又被秒殺外，現在蝦皮代購行情更飆到一條尾巴800元，吸引民眾下單。對此，高雄市政府將再加開第二場網路預購，時程將待公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「2022台灣燈會」從2月1日大年初一到2月28日在高雄衛武營及愛河灣舉辦，並推出限定商品「我最搖擺 虎尾燈」，有別於以往小提燈，這次虎尾燈由「天晴設計事務所」設計製作，以PVC製作，充氣後直接變成一條老虎尾巴，穿戴時還會發光，除了現場販售，網路也開放預購，引起關注。.

「虎尾燈」一條販售價299元、兩入組500元，目前只能到高雄燈會4個販賣處購買，現場有「現貨」及「賣完預購」兩種方式，在蝦皮購物上，價格已翻倍喊到750元，仍有民眾購買。

▲「虎尾燈」在網路超搶手。（圖／翻攝自蝦皮購物）



根據《NOWnews》報導，高雄市立歷史博物館表示，虎尾燈仍可看市場反應與廠商研擬追加，目前已在評估廠商生產時程，預計將再推出第二波網路預購，建議民眾可等等看。