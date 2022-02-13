　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆3倍轉賣750元　高雄市府回應了

▲▼高雄燈會「虎尾燈」太搶手。（圖／翻攝自YouTube／駁二藝術特區）

▲高雄燈會「虎尾燈」可愛暴紅。（圖／翻攝自YouTube／駁二藝術特區，下同）

網搜小組／董美琪報導

2022台灣燈會在高雄市舉辦，其中一條299元「虎尾燈」暴紅，造成現場販售處大排長龍，許多外縣市民眾也很想要購買，高雄市文化局雖然已經在8日加開網路預購，但這1500組又被秒殺外，現在蝦皮代購行情更飆到一條尾巴800元，吸引民眾下單。對此，高雄市政府將再加開第二場網路預購，時程將待公布。

▲▼高雄燈會「虎尾燈」太搶手。（圖／翻攝自YouTube／駁二藝術特區）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「2022台灣燈會」從2月1日大年初一到2月28日在高雄衛武營及愛河灣舉辦，並推出限定商品「我最搖擺 虎尾燈」，有別於以往小提燈，這次虎尾燈由「天晴設計事務所」設計製作，以PVC製作，充氣後直接變成一條老虎尾巴，穿戴時還會發光，除了現場販售，網路也開放預購，引起關注。.

▲▼高雄燈會「虎尾燈」太搶手。（圖／翻攝自YouTube／駁二藝術特區）

「虎尾燈」一條販售價299元、兩入組500元，目前只能到高雄燈會4個販賣處購買，現場有「現貨」及「賣完預購」兩種方式，在蝦皮購物上，價格已翻倍喊到750元，仍有民眾購買。

▲▼高雄燈會「虎尾燈」網路超搶手。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲「虎尾燈」在網路超搶手。（圖／翻攝自蝦皮購物）

根據《NOWnews》報導，高雄市立歷史博物館表示，虎尾燈仍可看市場反應與廠商研擬追加，目前已在評估廠商生產時程，預計將再推出第二波網路預購，建議民眾可等等看。

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

ET快訊
竹科大廠「聚鼎科技」晚間證實1人確診　299人緊急PCR、7
女學生「制服裡面沒穿」惹毛女老師！　罰她讓男學生圍觀胸部

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆3倍轉賣750元　高雄市府回應了

聖功女中匡列145人爆「突被帶走又挨餓」　黃偉哲回應了

竹科大廠「聚鼎科技」晚間證實1人確診　299人緊急PCR、76人居隔

鋒面周日報到午後變天「全台有雨」　下周低溫下探12度

快訊／被動元件大廠「聚鼎」爆1員工確診　衛生局火速進行疫調

手搖杯取名「摸摸茶、學生妹」全套服務　網傻：酒店還是飲料店啊

捐血250c.c.可拿一箱雞蛋！板橋捐血站塞滿人　4小時內血袋量達標

《仰山聽泉－郭源下師生聯展》薪火相傳　為郭源下90華誕祝壽

雞蛋產地價上調2元 　蛋農：飼料一直漲是最大問題

台南確診父子落跑喝「私房鮮魚湯」　業者無奈回應了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

蔡依林素顏踏青！「前衛穿搭」驚呆網　青峰笑回：青怎麼了，要這樣對青？

約克夏騎39kg藏獒「賣力運動」　忘情狂扭...網笑：越級打怪？

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆3倍轉賣750元　高雄市府回應了

聖功女中匡列145人爆「突被帶走又挨餓」　黃偉哲回應了

竹科大廠「聚鼎科技」晚間證實1人確診　299人緊急PCR、76人居隔

鋒面周日報到午後變天「全台有雨」　下周低溫下探12度

快訊／被動元件大廠「聚鼎」爆1員工確診　衛生局火速進行疫調

手搖杯取名「摸摸茶、學生妹」全套服務　網傻：酒店還是飲料店啊

捐血250c.c.可拿一箱雞蛋！板橋捐血站塞滿人　4小時內血袋量達標

《仰山聽泉－郭源下師生聯展》薪火相傳　為郭源下90華誕祝壽

雞蛋產地價上調2元 　蛋農：飼料一直漲是最大問題

台南確診父子落跑喝「私房鮮魚湯」　業者無奈回應了

加拿大女隔海「5400公里」報案英國警局　30分鐘神速獲救

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆3倍轉賣750元　高雄市府回應了

提告蔡友才的海運界「怪咖」蘇信吉　曾擁20億美元身價　標購過台船

轟！傳出爆炸聲　彰化工廠倉庫凌晨火警

英國送蔣介石的「銀色怪物」重慶號竟投共　首戰與終戰都在葫蘆島

買蛋捲放公司遭偷吃！他打開「只剩一半」怒吼：這拜拜用的耶

想秀大風車灌籃「竟被籃框蓋鍋」　上季G聯盟MVP糗爆

台中港吊車工人陳屍租屋處　老闆上門嚇傻

待了3個月後　美國國防部下令：部分美軍撤出烏克蘭「重新安置」

陳珮騏PO出「跟替身演員合照」！　曝片場背後艱苦：好心疼也抱歉

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

竹科聚鼎1確診　299人PCR採檢

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

台南確診父子落跑喝「私房鮮魚湯」　業者無奈回應了

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

正妹都不喝水？她好奇「小廢包怎裝水壺」

鋒面周日報到午後全台有雨　下周下探12度

傳聖功女中學生突被帶走又挨餓　黃偉哲回應了

LIVE／足跡與5姊妹重疊「採檢確診」　黃偉哲說明

手搖杯取名「摸摸茶、學生妹」　網傻：酒店還是飲料店啊

不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗

男扶車禍母子　被反告過失傷害

快訊／被動元件大廠「聚鼎」爆1確診　衛生局火速進行疫調

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

更多熱門

相關新聞

即／高雄「白骨案」身分曝光

即／高雄「白骨案」身分曝光

高雄市鼎金福安宮金獅湖公園後方登山步道，今（12）日下午被民眾發現一個人形頭骨，警方到場封鎖現場，隨後在附近發現一堆骸骨，經鑑識人員到場採證，在死者身上發現一把機車鑰匙及衣物，初步比對後，懷疑可能是2018年曾經通報協尋的一名陳姓男子（61歲）意圖輕生的失蹤人口案件，由於現場沒有發現凶器，死者的詳細死因有待進一步調查。

砂石場司機隱匿足跡　返苗栗聚餐傳4人

砂石場司機隱匿足跡　返苗栗聚餐傳4人

快訊／高雄驚爆「白骨案」！死者身分成謎

快訊／高雄驚爆「白骨案」！死者身分成謎

即／砂石場員工1傳4隱匿疫調足跡！高市府開罰

即／砂石場員工1傳4隱匿疫調足跡！高市府開罰

LIVE／高雄砂石場群聚+7　陳其邁最新說明

LIVE／高雄砂石場群聚+7　陳其邁最新說明

關鍵字：

高雄高雄燈會燈會虎尾燈

讀者迴響

熱門新聞

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

丟丟妹刪「無限期停播文」親揭原因

趙正平離婚6個月爆「熱戀小20歲新歡」！

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

南港展覽館暗夜爆槍戰　2煞連轟12槍

《小明星》正妹太兇！網求IG

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

員工集資買刮刮樂被老闆誤賣　中百萬大獎

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面