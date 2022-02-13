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南北「兩大傳播鏈」再釀4群聚！足跡跨9縣市　羅一鈞定序追隱藏連結

▲▼指揮中心2/12記者會，醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情南北燒，指揮中心公布最新基因定序結果顯示，新北嘉聯益電子廠、板橋家庭群聚2案與桃機相關Omicron病毒株一致；至於指揮官陳時中點名要特別注意的2大案：高雄砂石場與五姊妹跨縣市群聚，則與高雄港群聚序列一致。醫療應變組副組長羅一鈞分析，北部這邊傳染鏈主要還是以桃機、西堤、錢都、亞旭等發展的傳染鏈為主，南部主要則是高雄港後續的延伸，但關連性都還有待釐清。

今年初國內爆發本土Omicron疫情，到目前為止已經定序出11條不同傳播鏈，又以桃機為起點的Omicron病毒株為最大宗，衍生包含西堤、遠雄自貿港、錢都等都是同一序列，至於第二大則是高雄港相關群聚，感染有Omicron妹妹之稱的BA.2病毒株。

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雖然主要的群聚都有收斂跡象，但過去一週還是不斷有新的群聚發生，包含新北板橋家庭群聚、高雄家庭春節團聚群聚演變至砂石場職場相關群聚、新北樹林嘉聯益電子廠移工群聚以及橫跨高雄、屏東、新北的五姊妹家庭跨縣市群聚，個案工作地點與足跡還涉及台北、桃園、新竹、苗栗、台中、台南，相關縣市達9個。

▲▼案19380相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲案19380相關確診個案關聯，高雄從家庭群聚、情侶出遊，一直演變為砂石場群聚。（圖／指揮中心提供）

高雄砂石場和跨縣市群聚目前最受關注。陳時中昨說明，砂石場累積27案，最新個案已經跨出高雄，包含台南、苗栗都有砂石場員工或者家人相關確診。

至於跨縣市家庭，第一個確診的四姊在高雄，其餘相關個案三姊在屏東診所、大姊在新北，五妹則與父母同住也在高雄，過年期間曾經在高雄娘家聚餐，又赴苗栗旅遊，昨天確認新增1例台南個案，與該家族在苗栗仙草店有足跡相關，但時間未重疊，要進一步釐清，目前相關個案累積9人。

▲▼跨縣市相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲跨縣市相關確診個案關聯（中），北部傳播鏈新北A為板橋家庭群聚，B則是汐止手搖飲店群聚。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心過去兩天陸續公布基因定序結果，羅一鈞說明指出，新北樹林嘉聯益電子廠移工群聚與板橋家庭群聚定序都與桃機清潔人員衍生西堤、幼兒園、亞旭與日翊物流等序列一致。電子廠的部分，一個可能性在於嘉聯益移工與亞旭移工或許有未明確發現的相關連在，又把病毒帶到樹林廠。

而板橋家庭群聚也染與桃機一致的病毒，羅一鈞昨提到，這顯示和先前其他北部傳播鏈如礁溪長榮、圓山房仲、亞東醫院等案件無關，溯源可能要往亞旭或日翊員工是否有足跡重疊；嘉聯益和板橋群聚有無關連也要再查。

▲▼高雄2/11確診者足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄2/11確診者足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

羅一鈞分析高雄砂石場群聚，最初確診、曾經過年家庭聚餐的國小生（19382）與2名表哥（19381、19380）等三人，確認病毒序列與高雄港群聚相同。

而與砂石場相關的大表哥女友（19434），調查出她的弟弟（19530）確診，且自大陸入境，居住檢疫旅館時隔壁是高雄港染疫者接觸者且陰轉陽確診，時序上相關連，但他是否該群聚源頭，與高雄港的關連性，都還要進一步釐清。

至於跨縣市家庭群聚當中，指標個四姊（案19431）的病毒基因序列有初步結果，也與高雄港群聚序列相同。

羅一鈞特別說明，序列與高雄港序列相同的意義在於，近期高雄港群聚幾乎沒有新增個案，目前瞭解砂石場群聚個案以北高雄為主，跨縣市群聚也是北高雄為主；由於跨縣市家庭涉及新北、屏東，足跡所到處也有苗栗，現在確認染高雄港序列，就會比較清楚源頭是來自南部，而非北部傳到南部。

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