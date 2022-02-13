成為他人眼中的乖⋯卻「越來越陌生」　林依晨：那不是我

▲林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》，出道20週年首部真實剖繪自我。（圖／聯經出版提供）

文／林依晨

摘自／聯經出版《做自己，為什麼還要說抱歉？》

「她真的很乖！」聽來怎麼樣都 （不） 合情合理又合宜，或許應該說，這樣的評價符合了傳統價值觀期待的「好女孩」形象，但年齡愈增長，卻愈讓人覺得渾身不對勁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當我慢慢成為他人眼中乖巧的模樣、完美的形象，卻覺得愈來愈陌生，那不是我，至少不是全部的我，那是在公眾或工作場合，為了不讓大家為難或擔心、讓大家順利好做事的結果⋯⋯（畢竟「禮儀」存在的意義，不是讓自己看起來有教養，而是為了讓他人舒適自在、感覺被尊重和在乎。）

而當這種將自身縮小以成就他人的狀態，開始重疊到自己生命中的重要認同與需求時，我意識到自己是無法妥協退讓的。之於我，是與生俱來的「本質」，是可以「選擇」的權利，是創作上的「自由」。

如果我是女同志呢？如果我是新住民第二代呢？如果我的臉孔或身體有殘缺印記，或體重過重過輕呢？如果我並沒有剛好選擇結婚生子的尋常人生路徑呢？如果，我因為法令規定，無法真誠熱情地探索、創作一些較具爭議性或邊緣的題材呢？

我要奮力和多少世俗陳規對抗？又能得到多少理解、支持與尊重？

當年過三十，甚至四十將至，終於切身感受到社會對我這個年紀的「理想女性形象」之期待與界定，有多麼沉重，同時又難以撼動時，我開始思考：

什麼是女性「應有的外貌身形」？什麼是女性「該有的個性特質」？為什麼我該從事「適合女性的運動、嗜好」？為什麼我該投身「適合女性的活動、職業」？（是「職業」，別想「事業」了，然後找到好的另一半比找到好工作重要。）

究竟「好」的定義是什麼？「好女人」的定義又是什麼？

首先，或許該先拿掉「性別」對我們思維的限制。畢竟良善、熱情、堅韌、同理心、想像力、意志力、組織能力、溝通能力、美感素養、人文底蘊等與生俱來或後天培養的特質，只要沒有遭受到人為壓抑，從來都不會因「性別」這個因素而有所弱化或差異。

而「乖」真不一定等於「好」，它只是「服從」的另一個別義詞，還掩蓋了必須犧牲自主性與原創能力的事實。「乖」與「不乖」的差別或許是，最終若落入失敗或不幸，會是埋怨歸咎他人或心甘情願承受，以及，若成功或得到幸福了，是否會「發自內心深處地欣喜若狂」吧。

人生無論怎麼樣都是要付出代價的，不然呢？

★本文摘自聯經出版社《做自己，為什麼還要說抱歉？》，作者林依晨。林依晨出道20週年，首部真實剖繪自我之作。「經過20年，林依晨終於將漫長的沉澱與回望，化作書寫10組人生關鍵字的100則真實凝鍊。如絲如縷的細膩思辨，以及百無禁忌的自我揭露，是對過去所下的註腳，也是她踩下的一條堅實的專屬道路。看林依晨如何生活、如何思考，如何在眾人的想望與期待中矛盾掙扎，又如何在閃耀光芒的環繞下仍能時刻保有自我。」