陳以信臉書質疑開放核食昨是今非　黃偉哲以「牛仔很忙」回應

▲黃偉哲表示，希望陳以信要反核食，不要反福食，這是他故鄉的食物，所以還是要很清楚地把到底是反對福食還是反對核食說清楚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委陳以信臉書三問黃偉哲質疑開放核食昨是今非，並針對12日上午台南市政府對進口日本核災地區食品議題回應，台南市政府將配合行政院建立三級把關機制，陳以信抨擊黃偉哲市長是「換了位置換腦袋」，為何當了市長就忘記當年當立委時說過的話？為何把聽從上意放在聽從民意之前？

針對陳以信委員在臉書上「攻擊」台南市長黃偉哲市長的言論，台南市政府發言人田玲瑚表示，台南市政府配合行政院，以最嚴格的標準，例如選用可溯源食材，實施三級把關機制，透過分層負責、逐級管控機制，為市民的健康把關。

▲台南市政府發言人田玲瑚表示，台南市政府配合行政院，實施三級把關機制，透過分層負責、逐級管控機制，為市民的健康把關。（圖／記者林悅翻攝）

田玲瑚表示，台灣正以自信的步伐，走向國際社會，陳以信委員應該也對國際食安把關很有信心。日前陳委員在臉書張貼於駐美代表處時享用美豬料理的照片，而陳委員曾經也反美豬。台南市政府絶對以最科學的國際標準、最嚴謹的態度，持續為市民的健康把關，請各界放心。

台南市長黃偉哲則表示，有一首歌叫＜牛仔很忙＞，他想國民黨最近很忙，先有謝龍介議員宣布參選，後有陳以信立委又提到了當年所謂的這個模式問題，其實他不知道國民黨是反對福食，還是反對核食，如果反對福食的話，天壇的東西叫福食，他是反對天壇的東西嗎？這是首廟天壇的餐點也叫福食，我不知道他要反對福食、反對核食？如果他反對核食的話，那跟我們是一樣的，因為我們現在也是加強檢驗標準，那所以如果說有來自有輻射疑慮的食品，不管是來自福島，還是來自其他的地方，該檢驗都檢驗了，這有什麼不同，那如果他是反對福食的話，那他說他反對他自己的故鄉台南天壇的食物呢，所以我覺得其實不必要因人設事，也不要因地設事，我們還是要就事論事。

黃偉哲說，陳委員可能是因為謝龍介議員宣佈參選，所以他壓力比較大一點，所以很急著要來做一個政治表態的動作，那如果是他這樣的話會尊重他，但是也勸他，希望說他不必太急，不用太緊張。因為謝龍介議員也是參選過好多屆的老練的議員，所以面對陳以信委員他們的黨內競爭，希望不要內部競爭外部化，還是要把自己的工作做好比較重要。

▲黃偉哲表示，希望陳以信要反核食，不要反福食，這是他故鄉的食物，所以還是要很清楚地把到底是反對福食還是反對核食說清楚。（圖／記者林悅翻攝）

對於國民黨2位有意參選人，黃偉哲表示，覺得威脅都很大，兩個都蠻強的啊，那方向是不一樣，但是看起來陳以信委員是比較緊張一點，所以希望說他要反核食，不要反福食，這是他故鄉的食物，所以還是要很清楚地把自己對於科學檢驗的所謂的輻射食品要講清楚，到底是反對福食還是反對核食。我們反對的是輻射食物，所以如果輻射食物，不管是來自福島，還是來自他其他國家的食品，如果含有輻射疑慮，我們都是會有禁止，既然是這樣的話，我們就沒什麼不同，如果他是反對福島食物的話，或是反對福食的話，那他也要講清楚。

陳以信指出，當年黃偉哲當立法委員曾公開強調「日本核災區食品是否開放，都不應該跟國人健康、外交、政治等各項議題有對價關係！」當時話說得很好，但現在為何行政院說開放有助台灣加入CPTPP時，黃偉哲市長卻選擇沈默？黃市長為何坐視行政院拿人民食安當對價，來交換根本還在空中的CPTPP？

陳以信質疑，尤其當年黃偉哲委員還認為，地方政府修改自治條例捍衛民眾健康，「這沒有地方打臉中央問題」、「地方自動自發發起抵制、拒買、禁止販售也好，都予以尊重！」陳以信批評，現在黃偉哲市長立場為何前後不同？台南市政府為何不敢對此前後立場矛盾有所回應？

至於台南市政府質疑陳以信訪美期間，駐美代表蕭美琴邀請午宴有美豬料理之事。陳以信則反駁說，「美豬不等於萊豬」、「國民黨反萊豬不反美豬」，他要求台南市政府不用意圖混淆視聽，應該就事論事，回到日本核災區食品進口問題，回到黃市長為何作法與當年黃立委不一樣來討論。

陳以信回應表示，國民黨市長提名的家務事不勞黃偉哲市長操心，倒是黃市長不要因為來自行政院上意壓力太大，就忘了過去黃立委曾呼籲尊重地方自主尊重人民重視食安的民意呼求。