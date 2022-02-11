黃偉哲揪團認購千袋紅蔥頭　創造挺農民助弱勢多贏

▲台南市長黃偉哲發起認購活動，由財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會及潘新傳主委，認購1000袋在地紅蔥頭，並將其贈予弱勢家庭，挺農民、助弱勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南紅蔥頭受到疫情影響，民眾減少外出用餐，餐廳紅蔥頭使用量銳減，影響盤商收購意願，導致紅蔥頭價格偏低。市長黃偉哲11日發起認購活動，由財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會及潘新傳主委，認購1000袋在地紅蔥頭，並將其贈予弱勢家庭，挺農民、助弱勢，好事成雙！





市長黃偉哲表示，紅蔥頭產量最多的縣市就在台南，因價格下跌直接影響農民生計，市府採取的具體作為有三，一為中央配合地方加強收購，並加工成食品拉長保存期限，延長銷售壽命；二為拋磚引玉，感謝樂活基金會及潘新傳主委相挺農民，希望鼓勵更多人來響應認購；三為呼籲消費者愛用，認名臺南生產的紅蔥頭，避免購買產地不名的進口紅蔥頭，如此一來便能維持產銷秩序、保障消費者權益、穩定農民收益，創造多贏的局面。





台南為紅蔥頭重要產區，主要種植於沿海地區，氣候條件佳且土宜，所生產的紅蔥頭香氣濃郁，顆顆圓潤飽滿，品質優異。紅蔥頭除了能夠拌炒爆香外，也能夠加工為紅蔥醬、紅蔥酥等，看似不起眼的食材配角，卻是台南眾多小吃中不可或缺的提味秘方，市長黃偉哲呼籲民眾及企業踴躍購買，以實際認購行動關懷與支持農民，在料理時加入一味「紅蔥頭」，也增添相挺在地農民的濃濃人情味。



農業局長李建裕表示，市府於年前即啟動紅蔥頭加工收購，首批加工收購額度200噸已於農曆年前用罄，農業局即增加收購額度至800噸，並協商加工業者，以成本價以上之金額至產地收購，未來將輔導農民團體設立冷藏冷鏈設施，調節紅蔥頭之產銷，除啟動收購加工計畫及加強行銷以外，將與農糧署共同採取相關措施，平穩紅蔥頭價格。