福食解禁「安倍晉三比台人早知情」　他轟蔡英文：需要如此卑微？





▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

總統府昨證實，總統蔡英文今年1/31與日本前首相、現任自民黨最大派閥「清和政策研究會（安倍派）」會長安倍晉三通話，表示將開放福島等五縣食品進口，而安倍則稱台灣已跨越參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的障礙。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲批評，福核解禁是重大民生政策，蔡英文竟沒先對內與國人對話並取得共識，反而是先對外透露消息，簡直本末倒置，台灣賠了健康又折腰，有需要如此卑微嗎？

針對蔡英文與安倍晉三通話，黃子哲11日在臉書表示，就在1/31除夕家家戶戶忙著準備過年之際，民進黨政府早已準備要開放福島核食，蔡英文甚至迫不及待把這「好消息」搶先告知相安倍晉三通；然而諷刺的是，要承擔健康風險的台灣民眾卻淪落到2月8日才知道，若非日媒報導後經總統府證實，國人還不知要被蒙在鼓裡多久。

「原來這個號稱最會溝通的政府，是對日本，而不是對國人溝通。」黃子哲批評，若是有重大急迫性的國安議題，選擇先對外來緊急熱線電話尚屬合理，但福島核食解禁是關乎國內食安與國人健康的重大民生政策，蔡英文竟沒先對內與國人、政黨、社會各界等對話並取得共識，反而是先對外把消息給透露，知會的對象甚至還不是「現任」首相岸田文雄，整件事簡直本末倒置、不倫不類，台灣是賠了健康又折腰，有需要如此卑微嗎？

黃子哲又指，從日媒報導與總統府的資訊來看，這通電話似乎是我方主動去電，而且還選擇在向國人宣布的一星期前就通電，仿佛是犧牲國人的健康來提前向日方邀功，讓人感覺既諷刺又悲哀。「我們珍惜台日間的情誼，安倍過去友台的言行，也充滿感謝，但誠如國民黨主席朱立倫所說，我們大力歡迎安全可靠的日本食品，但對核災食品，一定反對到底」。

黃子哲也質疑，報導說安倍在電話向蔡英文表示感謝，並說這對台灣申入CPTPP「已跨越了很大的障礙」，但日本駐台代表泉裕泰日前才說福食與CPTPP無關，所以到底蔡政府跨越了什麼障礙？從開放萊豬到核食，在蔡英文心中，難道國人的食安竟是與國際貿易接軌最大的障礙？