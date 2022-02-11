加拿大卡車「反疫苗示威」癱瘓貿易要道　美加急尋解方

▲數百輛卡車和數千民眾29日占據渥太華市中心大街，抗議防疫規定要求卡車司機接種疫苗才能通過美加邊界。（圖／路透）

文／中央社加拿大溫莎/華盛頓10日綜合外電報導

反對COVID-19疫苗強制令的加拿大示威者近期阻斷一條美加之間的貿易要道，迫使兩國汽車製造商縮減業務。加國溫莎（Windsor）市長今天說，將聲請法庭命令清場。

若干加拿大卡車司機因反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制接種令，發起「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，癱瘓了首都渥太華部分地區，並堵住加國安大略省溫莎市和美國底特律市（Detroit）之間的大使大橋（Ambassador Bridge）。

大使大橋是北美最繁忙的過境點之一，也是底特律汽車製造商的重要供應路線，如今被阻斷，美加兩國官員都急於尋找替代道路，以避免經濟損失擴大。

▲渥太華市中心的反疫苗規定示威群眾。（圖／路透）



加拿大聯邦各部會首長指稱這次堵路行動違法，要求示威群眾回家。溫莎市長迪爾肯斯（Drew Dilkens）告訴美國有線電視新聞網（CNN），警方已開始在大使大橋附近增援。迪爾肯斯說，「（如果）示威群眾不走，就必須有所行動。如果這代表要實際驅離，那就實際驅離，我們已經準備好了。」

迪爾肯斯稍後表示，溫莎市正向安大略高等法院聲請驅離示威群眾的強制令。迪爾肯斯還說，他致力於和平解決問題，確保無人受傷。迪爾肯斯說，「或許有人樂見示威群眾被強制驅離，但這種行動也可能導致情勢惡化，肯定會有更多人湧來這裡聲援抗議，我們並不想冒著製造額外衝突的風險。」

▲示威群眾癱瘓美加貿易要道。（圖／路透）



路透社報導，安大略法院今天凍結了透過GiveSendGo應用程式捐給反疫苗示威群眾的資金。總部位於美國波士頓的GiveSendGo表示，截至今天傍晚，反疫苗示威者已募集逾800萬美元。

美加雙向交通不時中斷，通用汽車公司（GM）和斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）今天均表示，由於零組件短缺，不得不取消或減少輪班。福特汽車（Ford Motor Co）及豐田汽車（Toyota Motor Corp.）稍早也已宣布類似措施。豐田表示，安大略省和肯塔基州（Kentucky）的工廠將暫停生產至12日，會影響到Camry和RAV4等暢銷車款的製造。

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說，他正與市長們共同努力恢復大使大橋交通順暢。他對記者表示，這次堵路行動已傷害到「一般加拿大人，不管是商店物價、失業或停班，還是供應鏈中斷，這有損於全國社群」。

美國白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時說，美國政府正努力協助貨車改道，「改用鐵路或走其他橋梁，或走水路，但這都不是完美的解決辦法」。

美加之間每年達5110億美元的貨物貿易中，超過2/3是透過陸路運輸。大使大橋由底特律國際橋梁公司（Detroit International Bridge Company）持有，這家企業呼籲加拿大撤銷疫苗強制接種令以平息示威，或清除堵路的卡車，讓貿易得以恢復。

底特律國際橋梁公司董事長莫榮（Matt Moroun）在聲明中說，還有第3個選項是「什麼都不做，希望這件事會自行落幕。但這個選擇很可能會導致堵路行動拖得更久，進一步癱瘓我們的經濟，讓更多工作陷入風險」。

反對強制打疫苗！加拿大卡車司機癱瘓美加邊境大橋 跨境貨運受阻

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