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「與曖昧男上摩鐵」又粗又久　妹子怨雷砲！老司機驚：難怪出不來

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，非新聞當事人。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多情侶擔心，雙方性事不合拍而降溫！一名妹子討拍，日前與男性友人搞曖昧，但原PO非常追求肉慾感，因此先決定「試車」再決定是否在一起，怎料翻雲覆雨的過程中，讓她直呼「約了雷砲！」原因曝光後，引來千名老司機看好戲，笑虧「搞不好男的也是哭著弄完！」

「約了雷砲！」一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》哀號，與曖昧男個性一拍即合，但某天去摩鐵試車，過程卻讓她好崩潰，「結果失望了，夠粗但不夠長，持久但X不出來，但是我真的還蠻喜歡他的，怎麼辦，該繼續下去嗎？」

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文章曝光後，引來4千名老司機上車，還反吐槽「他是不是忘記關燈，一直看到妳，所以才X不出來？」、「太持久妳也嫌，真的無解了」、「人沒有100分的，例如身高」、「怎樣的長度才算夠長勒」、「以男生立場來講 射不出來 代表沒感覺」、「搞不好男的也是哭著弄完」。

另一派網友則安慰，「男主本來想當白馬王子，結果變野豬騎士，幫QQ」、「長相像金城武，長度像玉米筍也可以嗎」、「錢比較重要吧」、「第一次緊張不準啦」、「看妳重心理需求還是生理需求呀？重生理的話就在找下一位吧」、「三觀不合可以磨合，性事不合天人永隔」。

▼網友查看原PO相片，紛紛笑問「是不是妳照片跟本人差太多？」（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

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