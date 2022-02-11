醫師夫摩鐵爽％女課長！副院長妻找人抓猴　驚見小三下半身空空

▲兒科醫生被拍到與女業務課長到摩鐵開房間，也當醫生的妻子怒告求償200萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

在屏東某醫院擔任兒科主治醫師的陳姓男子，與一名李姓女業務課長往來頻繁，令也在高雄某醫院擔任副院長的陳男妻子懷疑2人關係，找了黃姓友人跟蹤查證，還真的看到2人多次出入汽車旅館，並闖進房間拍下2人衣衫不整在床上的照片，陳妻怒告求償200萬，高雄地方法院判2人需損害賠償55萬元。

同為醫師的陳男與妻子結婚近20年，陳妻發現丈夫行蹤詭異，懷疑在外面做出對不起自己的事，找來黃姓「友人」幫忙跟蹤蒐證，果然被拍到陳男與李姓女業務課長在女子住家附近的微笑公園，有說有笑地牽手散步、到超商購物，如同一般夫妻親密，甚至多次進入高雄某汽車旅館。黃姓友人逮到時機，夥同幾人持相機闖入陳男房間，趁其不備拍下2人躺同一張床上、衣衫不整的照片，陳妻用這些證據向法院提告，對2人要求200萬的損害賠償。

陳男與妻事後鬧翻協議離婚，陳與李雙雙否認有偷情，並向法院表示妻所說的黃姓「友人」根本是徵信社業者，黃男已被檢察官依非法搜索起訴，也被法院判刑，其跟蹤監視、擅自闖入旅館房間所拍攝的影片照片是違法取得，不能當作證據。

但高雄地院檢視了相關證物，2人多次親密在外聊天散步，孤男寡女至摩鐵開房間，被拍到陳男只身穿內褲，李女更是赤裸下身，雖然無法明確判別是否有進行性行為，但共同進出汽車旅館且衣著不整已侵害到元配的配偶權，黃男也並非以危害人身心自由或安全的強迫方式取得影像，因此仍視這些證物有一定效力，判2人應賠55萬，仍可上訴。