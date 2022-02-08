曖昧掰掰！和12星座從朋友「晉升戀人」撇步

▲ 不想只當朋友，掌握和12星座相處的方法，讓你立刻跨過曖昧階段。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

一直保持友達以上、戀人未滿的關係，是不是覺得很折磨人呢？《星座好朋友》網站教你突破和12星座的曖昧關係，讓彼此的關係從朋友立刻升等為情人。

一、欲擒故縱最有用！

試用星座：牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座。

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這些星座其實都是腦袋靈光，非常聰明，別人對他們的企圖心，他們都看得一清二楚，願意和你維持曖昧關係，代表他們對你還有一點好感。

想要和這些星座近一步發展關係，企圖心可別太強，這幾個星座，其實都有著一股自己的驕傲和堅持，所以要和你成為戀人，或是繼續曖昧，都得讓他們自己決定，若是你企圖心太強，拼命投直球進攻他們是會直接跑掉的，所以最好的方式是以朋友的身分守候在他們身旁，不知不覺滲入他的生活裡，當他習慣你的存在後，就該是時候使出必殺技「欲擒故縱」，平常天天都有的早晚安電話，突然說沒就沒了，這會讓他們心裡「空落落」的，突然驚覺你對他的重要性，這時你就已經成功擄獲他的心了！

二、了解他的喜好，再加上剛好的小貼心

試用星座：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座。

這些星座對另一伴的外貌，都會有一套標準，其實都是希望對方能是一個打扮整齊，看得順眼的人，總而言之，只要能和他們眼緣就行了，再來就是貼心的為他們付出，付出可不是你自我感覺良好，把你喜歡的通通塞給他就行，你得多花些心思，了解他們喜歡什麼、需要什麼，再找個適當的時機送出，這樣你在他們心裡就會加分再加分，像是記下他的生日、生理期等重要日子，體貼送上你的關懷或祝福，這都是能讓他怦然心動的好方法。

三、愛情是一場遊戲，別太快讓他得到！

試用星座：雙子座、處女座、射手座、雙魚座。

這幾個星座善於談戀愛，也喜歡談戀愛帶給他們的感覺，戀愛對他們來說就像是一場遊戲，重要的是戀愛中的過程，而不是結果，他們其實不太在乎結果會是怎樣，只要你能讓他在和你相處的過程中，感到新奇、快樂，就足夠讓他們對你神魂顛到，但千萬要記住，就算你覺得你們早該確認彼此的關係，也別急著和他大告白，要學著使用一些小技巧，讓他們化被動為主動，自己來追求你，畢竟太容易得到的他們並不會特別上心，親手抓住的幸福對他們來說才更值得珍惜！