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暈船前先等等！12星座的「喜歡你暗示」其實就藏在這些話裡

▲笑,曖昧,甜蜜,情侶,戀愛,感情,幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲和有好感的對象稍微聊得太開心就暈船？想知道他們對自己有無好感，暗示可能就藏在特定的話裡！（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

想戀愛的時候，只要遇上不錯的對象，對不少人來說就是動不動就暈船的開端，對方只是主動打招呼也暈、借個筆也暈，但如果只是單方面的想太多，暈到最後只是自己遍體鱗傷。因此不少人都想從對方的口中，察覺到一絲對待自己與別人不同的蛛絲馬跡，其實除了行為舉止，有些話也只對真的動了心的人說。《星座好朋友》就整理了不同星座會選擇的「暗示用語」，或許可以作為決定要不要繼續暈船的依據！

雙子座、巨蟹座、天秤座、雙魚座
「真想遇到一個像你一樣的對象」
這組星座的細膩個性不只體現在日常，若是談到曖昧及感情上的交流，他們更是擁有數一數二的縝密心思。「真想遇到一個像你一樣的對象」，這句話不僅能讓聽者心頭一震，若是發現對方沒有一樣的意思，這組星座也可以打哈哈地草草帶過，可說是一句「暗示意味十足」，但同時也是「進可攻，退可守」的話。這也足可以證明這組星座聰明慧黠的個性。

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或許是因為自尊高、臉皮薄，這組星座喜歡一個人時，並不會表現得很明顯，也不走「直接讓對方知道」的路線，因此唯有在這些「不經意脫口而出」的話中，才能稍微揣度出他們的心思。這句話說出口後，這組星座除了希望對方能稍微get到自己的心意，也希望對方會更在意他們一些。就算對方對自己沒興趣，這句話也不會影響兩人之間原本的互動，甚至還可以大方地跟對方說「哎呀你想太多了啦」，既能幫有情人的關係稍微增溫，另一方面也是一個完美的台階讓自己安全下莊，完全一舉兩得！

▲▼星座，暈船，淪陷，操控，感情，愛情。（圖／pixabay）

金牛座、處女座、天蠍座、魔羯座
「一定很多人追你吧」
「一定很多人追你吧」這句話，究竟只是閒聊或是試探，甚至是否可以代表有興趣的展現，多年來一直眾說紛紜。不過對於這組對感情要求頗為嚴謹的星座來說，會讓他們脫口而出這句話的對象，在一定程度上已經激起了他們的好感與想主動進攻的心了！

當這組星座鎖定目標以後， 首先就會將對方調查得清清楚楚，包括曾經有幾段感情，現在最親近的好友是哪些人，最近身邊是否也有追求者等等，完美貫徹「知己知彼，百戰百勝」這句話，就是希望每段戀情的開展都能無往不利！因此如果最近身邊有這組星座的人對自己這麼說，或許也可以好好考慮一下對方，或許近期就有機會擦出不一樣的火花！

牡羊座、獅子座、射手座、水瓶座
「要不要一起出去玩」
這組星座的人平常大喇喇的，時不時就想呼朋引伴出門玩，所以讓喜歡他們的人，有時真的搞不清楚到底是把自己當麻吉，還是可以發展戀愛關係的對象，該不該暈這艘船，往往讓人相當猶豫！

不過可以察覺的一點就是，如果他們找自己一起聊天、吃飯、看電影的次數，明顯比其他人多，甚至只要有時間、動不動就會出現，或許就是個在製造機會一起相處的關鍵，甚至可以說這些舉動不只是暗示，根本是明示啦！然而這時暈船的話，還是要抱持一定的耐心，因為這組星座的人雖然不怕主動示愛，但他們也會確定雙方的意思是不是同步，才會勇敢地將他們心中的喜歡說給對方知曉。如果你也對這組星座有意思，不妨也回饋一些暗示給他們吧！

▲▼曖昧就是酸酸甜甜的青春回憶。（圖／pakutaso）

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