美國公布印太戰略　外交部：確認台美共同威嚇台海軍事侵略

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美國公布印太戰略　外交部：支持台灣自衛共同威嚇台海軍事侵略

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國白宮11日公布總統拜登任內第一份區域戰略報告。報告指出，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有一個依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。對此，外交部表示，台海和平穩定不僅符合美國及區域國家的共同利益，台美對於維護自由民主價值，更具有共同的理念與目標。

美國白宮11日正式公布拜登政府「印太戰略」文件，其中多處提及台灣，除了重申美國在台灣關係法及「六項保證」下的承諾外，也強調美國將與區域內外的夥伴合作，維持台海的和平穩定、支持台灣的自我防禦能力，且將營造使台灣的未來可以依照台灣人民意志與最佳利益，並透過和平方式決定的環境等。

外交部表示，對於美方在其印太戰略中，凸顯對台灣的重視及承諾，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部強調，拜登政府上任以來，不斷展現對台灣的強勁支持，也已多次重申對台灣「堅若磐石」的安全承諾。台海和平穩定不僅符合美國及區域國家的共同利益，台美對於維護自由民主價值，更具有共同的理念與目標。外交部將繼續與拜登政府密切合作，在台美長期友好的深厚基礎上，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

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