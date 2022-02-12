　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

張文綺創業狂嗑鹽酥雞！維持身材靠這招

▲▼ 張文綺,創業,鹽酥雞,七日孅。（圖／宏睿國際提供）

▲▼ 張文綺,創業,鹽酥雞,七日孅。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

從選秀出道的張文綺，透過綜藝節目打開知名度，活潑自然的主持方式讓她深受歡眾喜愛；熱愛在社群分享私生活的她，常將回高雄老家幫忙鹽酥雞生意的照片PO上網，平易近人又有孝心讓粉絲大讚：鹽酥雞女神！不過最讓粉絲羨慕的還是她雖然自曝經常邊顧攤邊吃，卻還是維持窈窕體態，對此，張文綺透露當然是有「祕密武器」才敢放心大吃！

美食當前難把持　鹽酥雞女神自曝邊顧攤邊吃
張文綺分享，前一段時間因為疫情的關係工作暫停，多了很多時間回高雄老家的鹽酥雞攤幫忙，最常遇到熱情的粉絲問她：「為什麼妳吃炸物都不會胖？」、「難道妳家的鹽酥雞吃了不會胖嗎？」張文綺大笑回應，美食當前她可是經常失守，就跟大家一樣熱愛高熱量美食，常常在顧攤時就會炸一些來吃，有時甚至直接當正餐！不過還好因為她找到了方式幫助身體在美食過後去油解膩，終於鬆口透露原來祕密武器就是每天一杯由專業醫師所研發的「七日孅」！

▲▼ 張文綺,創業,鹽酥雞,七日孅。（圖／宏睿國際提供）

每天一杯七日孅　輕鬆養成易瘦體質
張文綺覺得女藝人根本壓力山大，只要胖一點點就會在螢光幕前被無限放大，根本沒有吃不胖的本錢跟體質！但還好她透過機會飲用到中山附醫的林榮志醫生率領專業團隊所研發的「七日孅」，這款茶包內含七種有效的天然漢方成分，並結合西醫萃取技術保留精華，最後製作成台灣人最愛喝的茶，茶包型態讓她無論是出外景還是在棚內都能隨時飲用，用超輕鬆的方式助她養成易瘦體質。

▲▼ 張文綺,創業,鹽酥雞,七日孅。（圖／宏睿國際提供）

七種有效天然漢方成分　熱泡依然保留成份功效

▲▼ 張文綺,創業,鹽酥雞,七日孅。（圖／宏睿國際提供）

一般茶葉多半用熱水泡開，但高溫同時也有可能把有效成份都破壞掉，林榮志醫生團隊則研發透過，特別技術防止有效成分的破壞，功效包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」；第二階段進入「高排燃」的超人氣減肥聖品「藤黃果」，能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪，也能抑制食慾、增加細胞燃燒氧化；最後階段的淨化纖體，透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」幫助體內循環、不讓多餘脂肪被吸收！以上七種成分天天進行體內環保，當然愈喝愈瘦！

「七日孅」有效去脂解油　專業醫師親自研發
不止女藝人張文綺透過「七日孅」維持窈窕體態，「七日孅」就如同產品名稱，讓妳喝了七天就超有感，每天一包幫助體內環保，進行去脂解油的減重循環模式，不管任何場所只要每天簡單一杯水，就能輕鬆達到淨化纖體、養出易瘦體質，保持健康無負擔的窈窕好身材！

▲▼ 張文綺,創業,鹽酥雞,七日孅。（圖／宏睿國際提供）

●搶孅體驗組https://lihi1.com/FQDih　
●MOMO孅搶先盈組https://lihi1.com/ePg72
●客服電話：080-037-3738
●粉絲專頁https://lihi1.com/Ji2mt
 

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

ET快訊
220kg人妻「甩142kg」變絕美女神　突爆器官衰竭命危
莎莎穩交16年不婚！　曝「下班各自回家」真相
通訊行老闆遭球棒打爛手腳　恐怖運屍畫面曝光
快訊／疫情燒苗栗！　最新9處足跡曝光
快訊／熱門賞櫻景點塞爆！　縣府急呼：麥擱來ㄚ
快訊／苗栗今暴增5確診！　徐耀昌：來自高雄砂石場
延遲1天發薪「被扣5千元」　保全氣炸！網看打卡紀錄秒懂
快訊／日月光爆主管確診！　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

張文綺創業狂嗑鹽酥雞！維持身材靠這招

限時3天！超商「情人節優惠」來了　3大咖啡飲品買1送1

網購族注意！有超商物流卡關　店到店取貨延遲要等3～7天

【廣編】美食雷包清零計畫　首次消費 40% 優惠及最高 12% 誠實美食金！

肯德基爺爺到泰國後「不務正業」竟開始賣衣服　炸雞桶帽網笑翻

【廣編】開工掀「穀麥系蔬食」熱潮　統一陽光X天素地蔬限時優惠

超商最新草莓季夯品登場！卡士達派咬下爆草莓餡　2件8折爽吃

還是經典最對味！網購熱銷榜揭湯圓界霸主　國民品牌長青熱賣

情人節需求大！網購保險套激增3成以上　12入最多人買起來囤

開工周再加碼！全家連3天「咖啡買1送1」　7-11爽喝第2杯半價

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

張文綺創業狂嗑鹽酥雞！維持身材靠這招

限時3天！超商「情人節優惠」來了　3大咖啡飲品買1送1

網購族注意！有超商物流卡關　店到店取貨延遲要等3～7天

【廣編】美食雷包清零計畫　首次消費 40% 優惠及最高 12% 誠實美食金！

肯德基爺爺到泰國後「不務正業」竟開始賣衣服　炸雞桶帽網笑翻

【廣編】開工掀「穀麥系蔬食」熱潮　統一陽光X天素地蔬限時優惠

超商最新草莓季夯品登場！卡士達派咬下爆草莓餡　2件8折爽吃

還是經典最對味！網購熱銷榜揭湯圓界霸主　國民品牌長青熱賣

情人節需求大！網購保險套激增3成以上　12入最多人買起來囤

開工周再加碼！全家連3天「咖啡買1送1」　7-11爽喝第2杯半價

南韓新冠確診連3天破5萬人！憂第3劑疫苗效力減弱　重症數恐再增加

全球原物料價格攀升　竊取電纜線變賣得手28萬元遭聲押

俄軍隨時入侵！　美國擬撤離駐烏克蘭大使館

大陸國藥興建mRNA新冠疫苗基地　最快9月竣工生產

趙少康認鄭運鵬「說法沒錯」　物價薪資連動好壞「要看漲幅」

金鐘國確診「居家隔離堅持運動」　衣服全是汗⋯粉絲見動態驚呆了

別嚇人！燉鍋開火人就出門煮到變黑炭　鄰居聞焦味急報求援

6款浪漫系「粉色戒指」推薦　LV老花、Pandora心型寶石情人節首選

LIVE／高雄砂石場群聚擴散苗栗　陳時中最新說明

如何「成為別人心中的一個「咖」　厚植人脈存摺創造利己利他的共好人生　

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

消費熱門新聞

情人節超商「3大咖啡飲品」買1送1

網購族注意！有超商店到店取貨延遲3～7天

開喝了！超商連3天「美式買1送1」

全聯5折來了！年度百大商品快囤貨

張文綺創業狂嗑鹽酥雞！維持身材靠這招

網驚呼：用左岸開工也太討喜！

漢堡買1送1！速食店超殺優惠券開吃

你家孩子也「成長冬眠」了嗎？

店員竟用烤蕃薯機「烤蝦」！業者回應了

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

噁！高雄知名冬瓜行被爆老鼠死鍋中

靠得住「褲東西」最中女孩inside！安眠神物向細菌說掰

雞塊加1元多1件！麥當勞開春優惠券開吃

肯德基「不務正業」竟開始賣衣服

更多熱門

相關新聞

12歲在自家車庫創業　少女月入111萬

12歲在自家車庫創業　少女月入111萬

澳洲雪梨一名少女11歲那年深受皮膚問題所苦，卻找不到適合的產品可用，決心推出自己的護膚品牌，鎖定有皮膚困擾的青少年，將家中車庫當成倉庫，隔年正式創業，開賣第一天就大受歡迎，最高曾經月入百萬。

90後年輕人遠赴大理創業 難敵疫情考驗「年後要回北京找工作」

90後年輕人遠赴大理創業 難敵疫情考驗「年後要回北京找工作」

中西合併減重茶　一天一包就能瘦

中西合併減重茶　一天一包就能瘦

內衣女神雪乳V上陣　24歲營收破億

內衣女神雪乳V上陣　24歲營收破億

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

關鍵字：

張文綺創業鹽酥雞七日孅

讀者迴響

熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

男扶車禍母子　被反告過失傷害

好市多福利曝光　網：外面找不到

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面