怎麼轉都是她！除夕節目「1女星」出場率超高　網秒懂：婆媽很愛

▲中視除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

昨天是除夕夜，不少人都窩在家看綜藝節目，就有一名網友發文表示，昨天他轉了轉電視後，發現張文綺真的很夯，好幾台節目都有對方身影，為什麼出現率這麼高？貼文引發討論，不少網友點出關鍵，直言婆媽都很喜歡。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「張文綺是除夕節目出現最多的藝人，卦」為題發文，提到他昨天在家看電視度過除夕夜，結果轉了好幾台都有看見張文綺，像是《民視第一發發發》、《今晚開讚吧》、中視特別節目《虎虎生風旺旺年》，還有張文綺自己主持的《天才衝衝衝》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，對藝人來說，一整年最重要的曝光時段就是除夕了，張文綺一直給人傻大姐的形象，為什麼各大節目都會找對方來錄製呢？

▲《今晚開講吧》除夕特別節目也有張文綺。（圖／東森提供）

貼文曝光後，就有不少人認為張文綺的親和力、天然呆是關鍵原因，「無心機、可愛」、「還蠻認真的」、「很親切的人，應該不是裝的」、「她有笑點啊，不是刻意的那種，是真天然呆」、「很傻、很可愛也不做作，婆媽喜歡」、「天然呆，蠻可愛的傻」、「她超討喜的好笑」、「她很好笑，而且應該不是裝的」。

此外，也有些網友回應，「楊繡惠也超多，轉到哪都是她」、「至少唱歌還能聽」、「跟對大哥吧」、「她算是補上謝忻吧？有抓住機會」、「女諧星很少啊」。