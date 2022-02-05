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內衣女神雪乳V上陣　18歲夜市起家24歲營收破億！

▲▼ 33 。（圖／33提供）

▲外型身材姣好的牛牛是內衣「NIUNIU衣櫥」創辦人。（圖／牛牛提供）

記者黃宥寧／綜合報導

年輕就是本錢！知名內衣品牌「NIUNIU衣櫥」創辦人牛牛，除了有亮眼外表外更擁令人稱羨生意頭腦。她在18歲時憑著一股傻勁拿打工積蓄5萬進貨女裝，從夜市擺攤起家再到競爭激烈電商，在24歲時締造年營收破億。她接受《東森新媒體ETtoday》訪問，分享如何在年輕時帶著懵懂，以不屈不撓的精神開始創業人生。

高雄人牛牛今年30歲，從高中開始半工半讀，高三那年，她拿著省吃儉用存下來的5萬，去找衣服盤商進貨，自己扛貨到瑞豐夜市擺攤，憑藉著「初生之犢不畏虎」的衝勁，加上把每位客人當成家人般熱情介紹，讓不少女性客人因為熟悉與信任下，不僅會回頭購買甚至也會介紹新客，也讓她在19歲時成立屬於自己的品牌。

▼牛牛凹凸有致的好身材，是自家內衣品牌也擔任起模特兒。（圖／牛牛提供）▲▼ 林珊 。（圖／33提供）

「創業當然不容易，不去做怎麼知道自己能力到哪」，牛牛分享因為太喜歡服飾，後來決定賣內衣，但她這次改自己動手設計。她認為內衣是女性最貼身的衣物，且每個女孩身材都不一樣，她下足苦心慢慢摸索，從法式、美胸、調整型等，堅持要一定要真實呈現，不貼nubra造假，因次她也當起自家品牌模特兒。

高三邊讀書邊創品牌的牛牛因為業績蒸蒸日上，也讓她決定休學，但也引起家人、老師不諒解，認為都快畢業念大學了，應該要完成學業，但她為了追逐創業夢，決定全心投入事業。果然在她的堅持下，24歲時她已經創下年營收破億亮眼成績單。

▼19歲自創品牌，23歲買人生第一間房。（圖／牛牛提供）

▲▼ 33 。（圖／33提供）

「這個行業最初讓我有動力的是興趣，後來是夢想，現在是責任」，牛牛不諱言表示，最一開始真的是興趣，後來做著做著變成了是夢想，從個人擺攤到現在要顧25名員工，10年來也經歷成本不斷提高、政府關注開發票課稅、租金等漲價，但她始終抱持著寧願少賺一點，也不願意將成本轉嫁給顧客，甚至因為受到疫情去裁員，對她而言客戶、員工都是她的責任。

從創業開始，幾乎沒有自己生活的牛牛，也讓她在23歲買下人生第一間房。「年輕時朋友在玩樂，我在包貨」，她也嘆了口氣表示，後來朋友們都結婚生小孩，她仍然在自己的事業上不斷努力進步，這些過程都是大家沒看到的，但她從來不後悔。

▼30歲的牛牛，已經擁有北中南3家實體店面。（圖／牛牛提供）

▲▼ 林珊 。（圖／33提供）

很多人時常問她鼓勵創業嗎？她的回答始終如一是「我很支持」，因為「不創怎麼知道行不行呢」最後她也以兩句話鼓勵想創業的人，1.在最好的年紀，對熱愛的一切都要全力以赴、2.有了目標不要先怕，要先做，踏入創業不管是做什麼，都要為自己的選擇負責、堅持，不要半途而廢。
 

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