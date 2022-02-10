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婦人提款未吐鈔心急如焚　屏東警熱心協助

▲內埔警分局泰武分駐所所長與員警替蔡婦解決問題 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔警分局泰武分駐所所長與員警替蔡婦解決問題 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓婦人到郵局自動提款機領錢，操作後未吐鈔，交易明細表字體又太小，神情緊張不知所措，內埔警分局員警巡簽發現，上前關心，聯絡郵局客服人員確知無誤，通知她的家人前來，告知提款機故障，讓她家屬很感激。

▲內埔警分局泰武分駐所所長與員警替蔡婦解決問題 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

內埔警分局泰武分駐所所長與員警日前擔服巡邏勤務時，針對重要節日轄區金融機構加強簽巡，至佳平郵局時見蔡姓婦人在提款機前，緊盯交易明細表及邊看提款機神情緊張，警方見狀以為該民眾是否遭詐騙立即上前了解關心。

蔡婦表示，剛剛在郵局提款機提領2萬元，但提款機似乎故障並未吐鈔，且交易明細表字體太小看不清楚因而不知所措。她拜託警方協助查看明細表及交易內容。

經警方查看交易明細上顯示出鈔口機故障且未有交易金額，但為求慎重協助其撥打郵局客服電話聯繫0800-700-365，進一步查證確認是提款機故障，再通知她的女兒從位赤山村的家中前來。

警方向她的女兒說明渠母親剛剛提款時所發生之狀況並已立即給予協助，她及女兒對警方幫忙，一再道謝。

內埔分局長蘇偉荃提醒民眾如遇相同情形，切勿緊張，請第一時間撥打ATM提款機上顯示的客服電話，與金融機構客服人員即時取得聯繫，便能順利解決問題。

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