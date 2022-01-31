「我是誰、在哪裏」她買年貨迷途3公里　警開車送返家

▲失智的75歲老婦人買年貨迷路，警方護送她回家 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和警分局日前接獲民眾報案，一名75歲老婦人從永和中正路外出採買年貨，突然忘記回家的路，步行走了3公里到中和被路人發現，警方在她身上找到手機，聯繫上她家屬後開車送她返家，她兒子對於員警積極協助母親返家之行為深表感謝。

據了解，傅姓老婦人患有失智症，時常出門後就會忘記回家的路，兒子經常告誡勿單獨外出，但母親還是時常會自己跑出門找朋友。1月12日下午，老婦人從永和中正路住家要外出採買年貨，要回家時突然忘記怎麼回去。

老婦人沿著永和中正路獨自步行走到中和立業路，整整走了3公里多，有熱心民眾見她在路旁徬徨無助，細問下才知道她迷路了，趕緊報警。中和分局中原所警員沈念威、許政鈞立刻前往處理。

警員詢問她個人資料及家庭狀況都無法得知她的身份，最後在她身上找到手機，才順利與她兒子取的聯繫，但由於兒子上班抽不離身，無法來接母親，警方立即開車護送她返家，家屬對於員警積極協助母親返家之行為深表感謝。

警方呼籲民眾家中長輩如高齡患有失智情形，多給予關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若長輩外出失去聯絡切勿慌張，可向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片，提供警方失蹤家屬當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等特徵，讓警方盡快協助找到失蹤家屬。

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