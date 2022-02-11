桃園物流群聚一家5口確診　媽再感染妯娌夫妻！曾有大湳市場足跡

▲桃園市衛生局長王文彥。（圖／翻攝桃園事YT）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今(11日)宣布，新增本土個案18例，其中桃園新增2例，均為物流公司群聚案衍生。桃園市衛生局長王文彥指出，新增確診個案為案19558、19585，兩例為夫妻，先前物流公司群聚爆發時均已遭匡列，一人列居家隔離、一人列自主健康管理，2人均在昨出現症狀，採檢後確診。

王文彥指出，日翊物流群聚案一開始為一對兄弟確診，隨後其同住的姊姊、媽媽、妹妹也相繼染疫，一家5口均確診，事後疫調發現，媽媽曾與妯娌(19585)接觸，因此當時立即將其匡列居隔，而該名妯娌的丈夫(19558)則列為接觸者的接觸者，因此採自主健康管理，2人皆於昨日雙雙確診，幸足跡相對較單純。

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王文彥說，目前日翊物流群聚案累計已有40人確診，其中桃園市33位、另外7人則是外縣市，目前整體脈絡看來，疫況仍在收斂中。

另針對指揮中心稍早指出桃園確診個案有大湳市場足跡一事，王文彥則解釋，初步疫調發現19558曾在居隔前、1月29日及30日在大湳市場擺攤，但時間間隔已久，到現在已有10來天，該處所相對安全，但後續還是會疫調尋找確切地點，確認後將於明日公布。