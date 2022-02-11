台灣民主指數排名亞洲第1、世界第8　蔡英文：感謝全國每一位人民

▲台灣民主排名世界第八，蔡英文表示肯定。（圖／翻攝蔡英文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

經濟學人資訊社（EIU）今公布2021年民主指數報告，台灣排名全球第8。對此，總統蔡英文11日表示，這代表台灣的民主、國人的努力受世界肯定，「我要感謝全國每一位人民」、「這條民主自由的道路，我們會持續堅定地走下去」。

蔡英文透過臉書慶祝「台灣民主排名亞洲第1、全球第8」，她表示，今天經濟學人資訊社公布，2021民主指數（Democracy Index 2021）報告，台灣不僅排名全球第8，更是亞洲唯一擠進前10的「全面民主」（Full democracy）國家，這代表台灣的民主和國人的努力，受到世界的肯定。

蔡英文強調，過去2年來，儘管在疫情及威權主義的擴張下，全球民主持續遭受挑戰，台灣仍然堅定守住民主防線，我們對抗疫情所建立的「台灣模式」，包括提供公開透明的資訊，以及各項防疫策略和經驗，更證明了，民主是最好的體制。

蔡英文認為，也因為堅持民主自由，讓台灣的經濟表現亮眼、公民社會蓬勃發展，我們也和理念相近的國家，一起建構具有韌性的供應鏈及價值體系。「我要感謝全國每一位人民」，在我們的共同努力下，讓世界看見台灣，這條民主自由的道路，我們會持續堅定地走下去。